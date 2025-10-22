Thủ tục lắp đặt điện mặt trời khiến doanh nghiệp chậm chuyển đổi nhà máy thông minh

Ngày 22-10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) phối hợp cùng Hội tin học TP HCM (HCA) và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) tổ chức hội thảo chuyên ngành Smart Factory 2025 với chủ đề "AI for Green Factory".

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch HUBA, cho hay sau khi mở rộng không gian kinh tế, TP HCM và vùng phụ cận đang sở hữu một tiềm lực rất lớn, với hơn 43.000 doanh nghiệp công nghiệp, chiếm trên 28% cả nước và 90 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao với gần 32% quỹ đất công nghiệp toàn quốc.

"Không gian kinh tế mở rộng này chính là bệ phóng để hình thành các cụm công nghiệp công nghệ cao liên vùng, thúc đẩy chuỗi cung ứng thông minh"- ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ câu chuyện thực tế, bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha, cho biết doanh nghiệp đã số hóa toàn bộ quy trình sản xuất – đóng gói – phân phối, giúp dữ liệu từ thức ăn, sản lượng trứng đến chi phí, tài chính được ghi nhận và phân tích theo thời gian thực, đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ nông trại đến bàn ăn.

Tại trang trại Mebi Farm, Mebipha đã ứng dụng hàng loạt công nghệ tự động hóa từ BMS (hệ thống quản lý tòa nhà), ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và IoT (Internet vạn vật) để giám sát và điều hành hoạt động từ xa.

Nhờ đó, hiệu suất tăng 30%, chi phí quản lý giảm 20%, sai số tồn kho gần như bằng 0, đồng thời đạt chứng nhận ISO 22000:2018 và GMP-WHO.

"Trang trại khép kín, công nghệ cao giúp toàn bộ quy trình chăn nuôi và sản xuất trứng Pinky được tự động hóa. Mỗi năm, công ty sản xuất khoảng 375 triệu quả trứng và 17.000 tấn phân bón hữu cơ"- bà Lâm Thúy Ái cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Quan, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Nhựa Bình Minh, chia sẻ về quá trình chuyển đổi nhà máy thông minh

Ông Nguyễn Thanh Quan, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP), cho hay doanh nghiệp đã ứng dụng hơn 100 robot tự chế tạo trong lắp ráp, gắp, cắt sản phẩm; tích hợp IoT để giám sát vận hành và cảnh báo sớm bất thường; sử dụng camera AI kiểm soát chất lượng ngay trong dây chuyền sản xuất.

Doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống điện mặt trời, chuyển đổi 100% xe nâng sang điện, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Trong năm 2024, các dự án cải tiến giúp Nhựa Bình Minh thu về hơn 35 tỉ đồng lợi nhuận, cắt giảm hơn 1.000 tấn CO₂-eq, và được vinh danh “Doanh nghiệp Xanh TP HCM 2023–2024”.

Tuy nhiên, ông Quan cho biết việc triển khai năng lượng tái tạo vẫn gặp nhiều rào cản thủ tục. Ông dẫn chứng dự án điện mặt trời tại Bình Dương của Nhựa Bình Minh phải mất gần hai năm mới hoàn tất do quy trình cấp phép phức tạp và chồng chéo.

Điều này làm chậm tiến độ chuyển đổi sang nhà máy thông minh, xanh, giảm hiệu quả trong khai thác năng lượng tái tạo và tối ưu chi phí vận hành.