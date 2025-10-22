Thủ tục lắp đặt điện mặt trời khiến doanh nghiệp chậm chuyển đổi nhà máy thông minh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Thủ tục lắp đặt điện mặt trời khiến doanh nghiệp chậm chuyển đổi nhà máy thông minh

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Việc chuyển đổi sang mô hình nhà máy thông minh giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao năng suất lao động.

Ngày 22-10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) phối hợp cùng Hội tin học TP HCM (HCA) và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR) tổ chức hội thảo chuyên ngành Smart Factory 2025 với chủ đề "AI for Green Factory".

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch HUBA, cho hay sau khi mở rộng không gian kinh tế, TP HCM và vùng phụ cận đang sở hữu một tiềm lực rất lớn, với hơn 43.000 doanh nghiệp công nghiệp, chiếm trên 28% cả nước và 90 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao với gần 32% quỹ đất công nghiệp toàn quốc.

"Không gian kinh tế mở rộng này chính là bệ phóng để hình thành các cụm công nghiệp công nghệ cao liên vùng, thúc đẩy chuỗi cung ứng thông minh"- ông Hưng nói.

Thủ tục lắp đặt điện mặt trời khiến doanh nghiệp chậm chuyển đổi nhà máy thông minh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ câu chuyện thực tế, bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha, cho biết doanh nghiệp đã số hóa toàn bộ quy trình sản xuất – đóng gói – phân phối, giúp dữ liệu từ thức ăn, sản lượng trứng đến chi phí, tài chính được ghi nhận và phân tích theo thời gian thực, đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ nông trại đến bàn ăn.

Tại trang trại Mebi Farm, Mebipha đã ứng dụng hàng loạt công nghệ tự động hóa từ BMS (hệ thống quản lý tòa nhà), ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) và IoT (Internet vạn vật) để giám sát và điều hành hoạt động từ xa.

Nhờ đó, hiệu suất tăng 30%, chi phí quản lý giảm 20%, sai số tồn kho gần như bằng 0, đồng thời đạt chứng nhận ISO 22000:2018 và GMP-WHO.

"Trang trại khép kín, công nghệ cao giúp toàn bộ quy trình chăn nuôi và sản xuất trứng Pinky được tự động hóa. Mỗi năm, công ty sản xuất khoảng 375 triệu quả trứng và 17.000 tấn phân bón hữu cơ"- bà Lâm Thúy Ái cho biết.

Ông Nguyễn Thanh Quan, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Nhựa Bình Minh, chia sẻ về quá trình chuyển đổi nhà máy thông minh

Ông Nguyễn Thanh Quan, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP), cho hay doanh nghiệp đã ứng dụng hơn 100 robot tự chế tạo trong lắp ráp, gắp, cắt sản phẩm; tích hợp IoT để giám sát vận hành và cảnh báo sớm bất thường; sử dụng camera AI kiểm soát chất lượng ngay trong dây chuyền sản xuất.

Doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống điện mặt trời, chuyển đổi 100% xe nâng sang điện, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Trong năm 2024, các dự án cải tiến giúp Nhựa Bình Minh thu về hơn 35 tỉ đồng lợi nhuận, cắt giảm hơn 1.000 tấn CO₂-eq, và được vinh danh “Doanh nghiệp Xanh TP HCM 2023–2024”.

Tuy nhiên, ông Quan cho biết việc triển khai năng lượng tái tạo vẫn gặp nhiều rào cản thủ tục. Ông dẫn chứng dự án điện mặt trời tại Bình Dương của Nhựa Bình Minh phải mất gần hai năm mới hoàn tất do quy trình cấp phép phức tạp và chồng chéo.

Điều này làm chậm tiến độ chuyển đổi sang nhà máy thông minh, xanh, giảm hiệu quả trong khai thác năng lượng tái tạo và tối ưu chi phí vận hành.

Tin liên quan

Đưa AI và robot của Bosch vào nhà máy tương lai

Đưa AI và robot của Bosch vào nhà máy tương lai

(NLĐO) - Bosch Rexroth và IIC hợp tác giới thiệu nền tảng tự động hóa thông minh ctrlX Automation, đưa AI và robot vào nhà máy tương lai tại Việt Nam

“Nhà máy trong bóng tối” ở Trung Quốc, không thấy bóng dáng công nhân

(NLĐO) - "Nhà máy trong bóng tối” này hoạt động liên tục cả ngày mà không cần sự can thiệp của con người, tích hợp AI để tự động hóa sản xuất.

Lộ diện nhà máy tại Việt Nam sản xuất linh kiện cho công ty vũ trụ SpaceX của Elon Musk

(NLĐO) - Nhà máy Wistron ở tỉnh Hà Nam (Việt Nam) được cho là trở thành trung tâm sản xuất linh kiện mới cho công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk.

Hiệp hội doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo Robot điện năng lượng mặt trời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo