Thủ tướng: Các bộ, ngành "không nói không, không nói khó" với Đà Nẵng

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát 2 vị trí dự kiến xây dựng khu dịch vụ thương mại thuộc khu thương mại tự do Đà Nẵng, gồm khu vực nghiên cứu lấn biển ven đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê rộng khoảng 420 ha và khu 90 ha chân núi Bà Nà, huyện Hòa Vang; kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng dùng chung khu bến Liên Chiểu, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu.

Thủ tướng cũng kiểm tra thi công dự án đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan; giải quyết vướng mắc liên quan nguồn vốn 400 tỉ đồng đầu tư nút giao giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, Quốc lộ 14B; thăm trường Hope School do tập đoàn FPT đầu tư, xây dựng để đón các em nhỏ không may mắn, mất cha mẹ do đại dịch COVID-19.