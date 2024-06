Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội

Theo đó, để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 được an toàn, nghiêm túc, thật chu đáo; hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em, học sinh trong kỳ nghỉ hè thật sự an toàn, hữu ích, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo và quán triệt các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức có liên quan tham gia, phối hợp có hiệu quả với ngành giáo dục để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.



Đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi.



Tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại cho học sinh đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa, học sinh khuyết tật và học sinh tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai tham dự Kỳ thi với phương châm không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế, đi lại.

Chủ động các phương án để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cung ứng đầy đủ điện, nước sinh hoạt trong quá trình tổ chức Kỳ thi. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Kỳ thi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế thi, đưa thông tin không đúng về Kỳ thi.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Ban Bảo vệ trẻ em các cấp tạo điều kiện để trẻ em, học sinh được vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, hữu ích trong dịp nghỉ hè, phối hợp với gia đình quản lý, giám sát trẻ em, học sinh trong thời gian không đến trường bảo đảm an toàn nhất là phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ GD-ĐT triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả kỳ thi. Trong đó Bộ GD-ĐT bảo đảm đề thi chất lượng, chính xác, tuyệt đối an toàn, tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát toàn diện Kỳ thi.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chuẩn bị nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho các trường hợp thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi có vấn đề về sức khoẻ….