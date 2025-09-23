Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra đường dây môi giới khai thác thủy sản trái phép

Chiều 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: VGP

Sau gần 8 năm triển khai các biện pháp chống khai thác IUU và khuyến nghị cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), triển khai các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia đã tổ chức 13 phiên họp, 4 đoàn kiểm tra tại các địa phương, tham mưu ban hành 1 chỉ thị của Ban Bí thư, 2 chỉ thị và 8 công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ban Chỉ đạo, đến nay, công tác hoàn thiện quy định pháp luật chống khai thác IUU, quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc hải sản cơ bản đáp ứng yêu cầu, theo đánh giá của EU. Dự kiến, trong tháng 10 tới, Đoàn kiểm tra của EC sẽ sang để kiểm tra IUU tại Việt Nam.



EC sang kiểm tra IUU vào tháng 10 tới

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị tốt báo cáo tiến độ đáp ứng các yêu cầu của EC; tổ chức đoàn công tác sang làm việc với EC để làm rõ và thống nhất các nội dung cần triển khai, với tinh thần "trí tuệ Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, uy tín và danh dự Việt Nam" và giữ đúng nguyên tắc, tuân thủ luật pháp quốc tế, các quy định, cam kết của Việt Nam.

Đặt kỳ vọng phiên họp thứ 14 là phiên họp cuối cùng của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của IUU trong năm 2025, thiết lập lại trật tự quản lý đội tàu cá đúng luật, chặt chẽ, nghiêm minh, phát triển ngành thủy sản, nghề cá đánh bắt xa bờ bền vững, an toàn, lâu dài, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng biển và bảo vệ hình ảnh, uy tín, danh dự của đất nước, con người, dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan để xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm hình sự đã phát hiện, cố gắng hoàn thành trước 15-10-2025.

"Bộ Công an lập danh sách, thực hiện điều tra các ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đã được trả về nước để xác định, xử lý dứt điểm các đường dây môi giới đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở nước ngoài" - Thủ tướng chỉ đạo.