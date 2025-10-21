HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xét xử nghiêm các vụ án IUU

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án IUU, nhất là các đường dây tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới.

Chiều tối 21-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 18, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 18, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Ảnh: VGP

Phiên họp kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển. Đây là phiên họp thường kỳ vào thứ Ba hằng tuần của Ban Chỉ đạo nhằm tuyên chiến với khai thác IUU.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo rà soát kỹ, kiểm điểm từng nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương, nhất là các bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành hoặc chưa triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc: Quản lý đội tàu cá; theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá; truy xuất nguồn gốc; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm khai thác IUU.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc chống khai thác IUU là vì lợi ích của mỗi người dân, vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Kiểm điểm kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ phối hợp tổng hợp báo cáo kết quả chống khai thác IUU hằng tuần để trên cơ sở đó kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu theo Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo kết quả chống khai thác IUU hằng tuần của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời đề xuất giao việc cho các bộ, ngành, địa phương trên tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; đồng thời báo cáo cập nhật kết quả chống khai thác IUU gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) theo yêu cầu.

Đánh giá công tác quản lý tàu cá và giám sát hoạt động khai thác có tiến triển rõ rệt, với 286 tàu cá được cấp phép mới, hơn 99% tổng số tàu cá được lắp đặt VMS, 58 cảng cá được công bố mở, đã khởi tố 21 vụ/22 bị can, đưa ra xét xử 1 vụ/2 đối tượng vi phạm IUU…, nhưng Thủ tướng Chính phủ bày tỏ không hài lòng vì còn tới 5.712 tàu chưa được cấp phép hoạt động, nhiều cảng cá chưa được phép mở.

Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, trong tuần tới, phải hoàn thành cấp phép cho tàu cá hoạt động, nếu tàu nào không đủ điều kiện cấp phép thì dứt khoát không cho hoạt động; hoàn thành lắp đặt VMS trên 100% tàu cá; chấm dứt tình trạng ngắt kết nối VMS.

Thủ tướng nhấn mạnh phải kiên quyết tuyên chiến với khai thác IUU. Bộ Quốc phòng tiếp tục tuần tra, ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tàu cá trên các vùng biển, hoàn thành trước ngày 30-10-2025…

Bộ Công an tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án IUU, nhất là các đường dây tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới; phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương triển khai VNeID trong quản lý ngư dân, tàu cá.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đối thoại kỹ thuật với EC; chủ động làm việc với phía Malaysia về vụ 2 tàu cá bị bắt giữ, sớm làm rõ thông tin.

Bộ Công an thẻ vàng chống IUU khai thác hải sản trái phép vụ án khai thác IUU
