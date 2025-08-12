HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Minh Chiến

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ có quyết định thi hành kỷ luật với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 12-8-2025 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM.

Quyết định số 1720 nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP HCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261-QĐNS/TW ngày 21-5-2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Trước đó, vào ngày 16-5-2024, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc.

Ông Lê Thanh Hải còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền Thành phố.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo đó, Quyết định số 1721/QĐ-TTg ngày 12-8 nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221-QĐNS/TW ngày 27-6-2025 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Trước đó, ngày 27-6-2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Bá Hoan, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trong thời gian giữ chức Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chương trình xuất khẩu lao động; đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bá Hoan.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

thi hành kỷ luật ban chấp hành trung ương đảng ông Lê Thanh Hải kỷ luật ông lê thanh hải cách chức
