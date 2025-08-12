Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 12-8-2025 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM.

Quyết định số 1720 nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP HCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định số 1261-QĐNS/TW ngày 21-5-2024 của Ban Chấp hành Trung ương.

Trước đó, vào ngày 16-5-2024, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, Quy chế làm việc.

Ông Lê Thanh Hải còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền Thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; để xảy ra nhiều vụ án hình sự, trong đó có vụ án rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền Thành phố.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.