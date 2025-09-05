HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

Minh Chiến

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 157 về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Công điện 157 nêu rõ vào hồi 13 giờ ngày 30-8, xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà. Hậu quả ban đầu gây cháy trên 500 xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá chất lượng và khả năng khai thác cầu Vĩnh Tuy sau vụ hỏa hoạn

Để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nêu trên, ngăn chặn các vụ việc tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn nêu trên.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn nêu trên đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy. Trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy

Đồng thời, chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố, nhất là các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các sự việc tương tự như vụ hỏa hoạn nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội và Công an các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nêu trên; trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng được yêu cầu làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hoạt động của bãi trông giữ xe nêu trên; tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15-9.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trái quy định của pháp luật, làm uy hiếp an toàn công trình cầu đường bộ trên địa bàn, báo cáo Bộ Xây dựng kết quả rà soát để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-9.

Tin liên quan

Cấm xe tải trọng trên 18 tấn qua đoạn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy 500 chiếc xe máy làm lộ cốt thép

Cấm xe tải trọng trên 18 tấn qua đoạn cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy 500 chiếc xe máy làm lộ cốt thép

(NLĐO) - Sau vụ cháy bãi xe khiến 500 xe máy thiêu rụi ở dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, lực lượng chức năng đã cấm xe trên 18 tấn lưu thông qua đây.

Va chạm giao thông, ô tô kéo lê xe máy suốt 4 km qua cầu Vĩnh Tuy

(NLĐO)- Va chạm với xe máy chở theo 3 người, tài xế Mazda CX-5 không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, kéo lê xe máy khoảng 4 km qua cầu Vĩnh Tuy

Nguyên nhân vụ cháy chung cư Độc Lập khiến 8 người tử vong

(NLĐO) - Ban đầu xác định do chập đường dây điện người dân tự đấu nối cung cấp điện cho các thiết bị tiêu thụ điện tại tầng trệt của chung cư

Cầu Vĩnh Tuy phòng cháy chữa cháy Bộ Xây dựng Thủ tướng Chính phủ cháy chân cầu vĩnh tuy
