Thời sự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra vụ cháy khí mê-tan làm 3 công nhân tử vong

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy khí mê-tan tại mỏ than ở Quảng Ninh.

Ngày 29-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Công điện số 177 của Thủ tướng Chính phủ về việc cháy khí mê-tan tại Công ty Than Dương Huy - TKV phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra vụ cháy khí mê-tan làm 3 công nhân tử vong- Ảnh 1.

Lực lượng cấp cứu, cứu hộ có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Công điện nêu rõ vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 28-9, tại Công ty Than Dương Huy -TKV, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, làm tử vong 3 công nhân. Nguyên nhân sơ bộ xác định ban đầu do xảy ra sự cố về khí mê-tan.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn.

Đồng thời chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo TKV rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

Bộ Tài chính được yêu cầu chỉ đạo TKV phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định.

TKV cần phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định để khắc phục hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc TKV cần khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định.

Ngoài ra, rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, kịp thời khắc phục các hạn chế để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất.

Tin liên quan

Vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân thiệt mạng: Ngăn chặn các sự cố tương tự

Vụ sập hầm lò khiến 4 công nhân thiệt mạng: Ngăn chặn các sự cố tương tự

(NLĐO)- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với lãnh đạo TKV, Công ty than Vàng Danh và các cơ quan chức năng ở địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc, xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn

Sập hầm lò, 2 công nhân bị vùi lấp

(NLĐO)- Khi nhóm công nhân làm việc trong đường lò ở Quảng Ninh đang ra ngoài nghỉ giải lao thì bất ngờ sập hầm lò, 2 công nhân đi phía sau bị vùi lấp trong hầm lò bị sập.

Sập hầm lò ở Quảng Ninh: Cả 2 công nhân tử nạn ở độ sâu 400 m

(NLĐO)- Chiều nay 21-5, khi lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 công nhân bị vùi lấp trong vụ sập hầm lò than ở Quảng Ninh ở độ sâu 400 m thì cả 2 người đều đã tử nạn.

tỉnh Quảng Ninh công nhân tử vong Phó Thủ tướng Chính phủ khắc phục hậu quả mỏ than cháy khí mê-tan
    Thông báo