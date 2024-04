Thủ tướng dự khởi công tôn tạo khu Trung tâm đề kháng Him Lam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tiến hành nghi lễ động thổ bảo tồn, tôn tạo di tích khu Trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II)

Chiều ngày 17-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ động thổ khởi công bảo tồn, tôn tạo di tích khu Trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II) và gắn biển tên đường phố trên địa bàn TP Điện Biên Phủ do UBND tỉnh Điện Biên tổ chức.

Cùng tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương...

Giai đoạn II của dự án bảo tồn, tôn tạo di tích khu Trung tâm đề kháng Him Lam được phê duyệt chủ trương đầu tư với các hạng mục chính, gồm: Bức phù điêu với chiều dài 45 m, chất liệu đá tự nhiên lắp đặt tại sân chờ đồi Him Lam; nhà dâng hương, vị trí tại đường dẫn chân đồi Him Lam.

Cùng với đó là các hạng mục tôn tạo, sửa chữa các tuyến kè; chỉnh trang và cải tạo đường bê tông dẫn lên 3 cứ điểm; làm bậc lên xuống; sân dâng hương; sân quảng trường, bãi đỗ xe; trồng hệ thống cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan… Tổng mức đầu tư dự án là 90 tỉ đồng với nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn xã hội hóa.

Trung tâm đề kháng Him Lam, nằm cách Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ khoảng 2,5 km về phía Đông Bắc, với tổng diện tích là 136.900 m2. Di tích Him Lam là nơi ghi dấu trận đánh mở màn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13-3-1954.

Khu Trung tâm đề kháng Him Lam. Ảnh: Văn Duẩn

Him Lam là một trong những Trung tâm đề kháng kiên cố nhất của quân Pháp, án ngữ con đường 41 từ Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ. Trung tâm đề kháng Him Lam cùng với 2 Trung tâm đề kháng thuộc phân khu Bắc là Độc Lập và Bản Kéo tạo thành một bức bình phong vững chắc nhằm bảo vệ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ngay từ vòng ngoài.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã mở màn bằng chiến thắng Him Lam giòn giã có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó không chỉ tiêu diệt được một trung tâm đề kháng mạnh nhất của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mà còn giáng một đòn nặng nề vào đầu não của địch.

Tại đây vào ngày 13-3-1954, trong trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, anh hùng Phan Đình Giót - Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, dập tắt hỏa điểm lợi hại nhất của quân Pháp, tạo thuận lợi cho đơn vị tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam. Ảnh: Văn Duẩn

Trận mở màn chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã giành được thắng lợi to lớn nhưng đổi lại, có biết bao cán bộ chiến sĩ của ta đã ngã xuống. Tiêu biểu là tấm gương hi sinh anh dũng quả cảm của anh hùng Phan Đình Giót, tấm gương chiến đấu của anh hùng Trần Can và anh hùng Hà Văn Nọa. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các anh đã được tuyên dương và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn tên đường Phạm Văn Đồng

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Điện Biên tiến hành điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối của 6 tuyến đường và đặt tên cho 39 tuyến đường, trong đó có 24 tuyến đường mang tên các anh hùng được phong tặng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.