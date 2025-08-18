Tối 17-8, tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm thuộc khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cùng các tỉnh Bắc Ninh, TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc và chương trình nghệ thuật "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Sự kiện đánh dấu cột mốc lịch sử khi quần thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, khẳng định tầm vóc và sức sống của thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền mang đậm bản sắc Việt.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới theo Quyết định 47 COM 8B.22 ngày 23-7-2025 tại Paris (Pháp).

Đây là di sản dạng chuỗi đầu tiên và là di sản liên tỉnh thứ hai trong tổng số 9 Di sản thế giới của Việt Nam. Trong đó, quần thể di sản mới nằm trải dài trên 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh với 12 điểm, cụm điểm di tích tiêu biểu, có vùng lõi quy mô hơn 525 ha và vùng đệm trên 4.380 ha, nằm trên vòng cung Đông Triều ở miền Bắc Việt Nam.

Đây là hệ thống di tích gắn bó mật thiết với lịch sử, văn hóa, tôn giáo và đời sống tâm linh của người Việt suốt hơn 700 năm qua.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau 11 năm kể từ khi Tràng An được công nhận Di sản thế giới (2014), Việt Nam vinh dự có thêm Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới thứ 9 của quốc gia.

Đây là hồ sơ di sản chuỗi đầu tiên, liên tỉnh, trải qua quá trình xây dựng gian nan trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao, đã thuyết phục được UNESCO đánh giá, công nhận.

Hàng ngàn người dân, chư tăng, phật tử tham dự buổi lễ

Theo Thủ tướng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hải Phòng, các bộ ngành đơn vị, tổ chức, cá nhân đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ. Tổ chức vận động và bảo vệ thành công hồ sơ đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử được UNESCO vinh danh vào danh mục Di sản văn hóa thế giới.

Để tiếp tục phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thủ tướng yêu cầu Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng triển khai 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, tham mưu Chính phủ hoàn thiện khung pháp lý, bổ sung các quy định ở Trung ương và địa phương để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh. Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp, bảo đảm phối hợp với cộng đồng, đồng thời thành lập hội đồng tư vấn quy tụ các bên liên quan. Xây dựng kế hoạch quản lý phù hợp cho từng di sản, như quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc, gắn với phương án ứng phó thiên tai và điều tiết lượng khách tham quan. Gắn công tác bảo tồn với phát triển du lịch và liên kết với các di sản khác, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của UNESCO. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, để mỗi người dân trở thành "đại sứ văn hóa" lan tỏa giá trị di sản đến bạn bè quốc tế qua sự kiện văn hóa và nền tảng số.

Chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình Đức vua Trần Nhân Tông, bậc minh quân sau khi hoàn thành sứ mệnh với đất nước, đã chọn Yên Tử để xuất gia, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, những định hướng quý báu của Thủ tướng về phát huy, bảo tồn, lan tỏa những giá trị đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Ba địa phương sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch quản lý di sản quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc theo đúng quy định pháp luật và Công ước bảo vệ Di sản văn hóa của Ủy ban Di sản thế giới.