HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng: EVN phải lớn mạnh thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng 10-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ IV đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp bứt phá cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng: EVN phải lớn mạnh thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực- Ảnh 1.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VGP

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tập đoàn đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ở nửa đầu nhiệm kỳ, xử lý hiệu quả các tồn đọng, sai sót; tái cơ cấu, sắp xếp Tập đoàn; tổ chức sản xuất, cung ứng điện đảm bảo cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện hàng năm từ 10-15%; nộp ngân sách Nhà nước hàng năm đạt từ 23 ngàn đến 24 ngàn tỉ đồng.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu tổng quát: "Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho nền kinh tế và đời sống nhân dân; tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện theo quy hoạch; quản trị doanh nghiệp minh bạch, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số."

Đánh giá thành tựu của Đảng bộ Tập đoàn và toàn Tập đoàn trong nhiệm kỳ qua, có lúc thăng trầm, có lúc đột phá, Thủ tướng đúc rút thành 36 chữ thể hiện những gửi gắm niềm tin, hy vọng vào EVN: "Khó khăn tháo gỡ; niềm tin trở lại; đoàn kết củng cố; tư duy đổi mới; hành động quyết liệt; quản trị tiên tiến; hiệu quả cải thiện; thể chế quan tâm; lãnh đạo gương mẫu".

Thủ tướng: EVN phải lớn mạnh thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: VGP

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của EVN trong phát triển đất nước

Thủ tướng đánh giá đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động đã có nhiều nỗ lực, vượt qua các khó khăn, thách thức "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa", luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Biểu dương EVN làm tốt công tác an sinh xã hội, với việc dành 1.262 tỉ đồng làm an sinh xã hội, Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành điện cần khắc phục như: Chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh; chưa thực sự thần tốc, táo bạo, tăng tốc, bứt phá phát triển các nguồn điện, tải điện; giá điện cần đảm bảo các yếu tố cạnh tranh, phát triển, hài hòa, hợp lý giữa doanh nghiệp, người dân, việc điều chỉnh giá phải theo lộ trình, không để xảy ra các cú sốc.

Nhất trí với mục tiêu Đại hội đã đề ra cho thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung thực hiện mục tiêu không thay đổi là đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Thủ tướng kỳ vọng EVN phải lớn mạnh trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực và phấn đấu cao hơn; khắc phục được tất cả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng chỉ đạo về quản lý giá điện, xăng dầu

Phó Thủ tướng chỉ đạo về quản lý giá điện, xăng dầu

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có quản lý giá điện, xăng dầu...

Giá điện điều chỉnh 2 tháng/lần: Ổn không?

Theo dự thảo nghị định mới, khi giá bán điện bình quân tăng từ 2% trở lên, thay vì 3% như hiện nay, thì EVN có thẩm quyền điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện

Báo in ngày 29-12: Giá điện điều chỉnh 2 tháng/lần: Ổn không?

(NLĐO) - TP HCM khẩn trương sắp xếp bộ máy; Giá điện điều chỉnh 2 tháng/lần: Ổn không?... là các thông tin đáng chú ý trên Báo Người Lao Động số ra ngày 29-12

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đại hội đảng bộ giá điện điều chỉnh giá điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo