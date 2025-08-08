Thủ tướng Israel muốn kiểm soát toàn bộ dải Gaza

Cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm qua tại dải Gaza. Ông Netanyahu trả lời phỏng vấn đài Fox News khi được hỏi liệu Israel có định tiếp quản toàn bộ vùng lãnh thổ ven biển này hay không: “Chúng tôi dự định làm như vậy. Chúng tôi muốn có một vành đai an ninh. Chúng tôi không muốn ở đó với tư cách là một cơ quan quản lý. Israel muốn trao dải Gaza cho các lực lượng Ả Rập để họ quản lý”.

Ông Netanyahu đưa ra bình luận trên ngay trước cuộc họp dự kiến với một nhóm bộ trưởng cấp cao, nội dung thảo luận về kế hoạch quân đội Israel giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ ở dải Gaza.

Dải Gaza bị không kích vào tháng 10-2023. Ảnh: AP

Cuộc họp nội các an ninh diễn ra sau một cuộc họp khác trong tuần này với người đứng đầu quân đội, được các quan chức Israel mô tả là căng thẳng. Họ cho biết vị chỉ huy quân đội đã phản đối việc mở rộng chiến dịch ở dải Gaza.

Theo hai nguồn tin chính phủ Israel, bất kỳ nghị quyết nào của nội các an ninh sẽ cần được toàn thể nội các thông qua.

Nguồn tin tiết lộ một trong những kịch bản đang được xem xét trước cuộc họp an ninh là việc tiếp quản từng giai đoạn các khu vực ở dải Gaza chưa nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel. Cảnh báo sơ tán có thể được ban hành cho người Palestine ở một số khu vực cụ thể của dải Gaza, có khả năng cho họ vài tuần trước khi quân đội Israel tiến vào.

Việc kiểm soát hoàn toàn dải Gaza sẽ đảo ngược quyết định năm 2005 của Israel, theo đó công dân và binh lính Israel được rút khỏi đây, đồng thời Tel Aviv vẫn giữ quyền kiểm soát biên giới, không phận và các tiện ích.

Không rõ liệu ông Netanyahu đang nói về một cuộc tiếp quản kéo dài hay một chiến dịch ngắn hạn nhằm giải tán phong trào Hamas và giải thoát các con tin Israel.

Hamas đã phản đối bình luận của ông Netanyahu, mô tả điều đó chống lại tiến trình đàm phán.

“Chúng tôi sẽ coi bất kỳ lực lượng nào được thành lập để quản lý dải Gaza là lực lượng chiếm đóng có liên hệ với Israel” - chỉ huy Hamas Osama Hamdan nói với đài Al Jazeera.

Đầu năm nay, Israel và Mỹ bác bỏ đề xuất của Ai Cập, vốn được các nhà lãnh đạo Ả Rập ủng hộ. Theo đó, Ai Cập yêu cầu thành lập một ủy ban hành chính gồm các nhà kỹ trị Palestine độc lập, chuyên nghiệp, được giao nhiệm vụ quản lý dải Gaza hậu xung đột.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Israel muốn chiến sự kết thúc bằng một thỏa thuận, trong đó thả các con tin còn lại.

Nhà Trắng chưa bình luận về vấn đề này. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-8 không cho biết ông ủng hộ hay phản đối khả năng Israel tiếp quản toàn bộ dải Gaza bằng quân sự.