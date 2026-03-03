HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thủ tướng: Khẩn cấp làm tuyến đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành theo phương thức đầu tư trong tình trạng khẩn cấp.

Sáng 3-3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt (Ban Chỉ đạo), đã họp Phiên họp thứ 7. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ; trực tuyến với các tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.

Thủ tướng: Khẩn cấp làm tuyến đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai tuyến đường sắt kết nối TP HCM với sân bay Long Thành theo phương thức đầu tư trong tình trạng khẩn cấp. Ảnh: Nhật Bắc

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu thảo luận, kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động chuyển giao công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ làm thuê sang làm chủ công nghệ, quản lý, điều hành, điều khiển, sản xuất nguyên vật liệu…, phát triển ngành đường sắt.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình đảm bảo thống nhất, liên thông, dùng chung trong phạm vi cả nước về đường sắt và đường sắt đô thi; huy động tối đa các chủ thể, doanh nghiệp tham gia; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đường sắt theo không gian phát triển mới, với tầm nhìn xa 100 năm, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; đa dạng hóa nguồn vốn gồm vốn Nhà nước, vốn tư nhân, vốn vay nước ngoài và đóng góp của người dân trong giải phóng mặt bằng; tiếp tục đánh giá, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư các tuyến đường sắt, đường sắt đô thị ngay từ khi triển khai.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ quản, Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và nhất là thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, nâng cao tình thần trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền; thực hiện đúng, đủ quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng chỉ rõ việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu bảo đảm làm đúng luật pháp, triển khai dự án bảo đảm hiệu quả; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tài sản…

Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thành, bàn giao hướng tuyến, làm căn cứ các địa phương triển khai ngay công tác kiểm đếm, xây dựng phương án tái định cư, giải phóng mặt bằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hoàn thành lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xong trong tháng 3-2026; tổ chức nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp, vì lợi ích quốc gia dân tộc; lựa chọn tư vấn trong Quý II-2026. Bộ khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội, trình Chính phủ trước 15-3.

Thủ tướng chỉ đạo 15 tỉnh, thành phố có dự án đi qua và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, khẩn trương hoàn tất rà soát nhu cầu vốn năm 2026, báo cáo chính xác để Bộ Xây dựng phân khai kế hoạch vốn trong tháng 3-2026.

Đối với các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thủ tướng chỉ đạo 2 thành phố khẩn trương rà soát phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về đường sắt đô thị để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại và từng bước phát triển công nghiệp đường sắt trong nước theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 17/TB-VPCP và Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 68/TB-VPCP. Cùng với đó, hai địa phương phải chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây lắp; nhất là đối với các dự án đang triển khai phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới trong 2026-2030, Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội và TPHCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng về kế hoạch triển khai các dự án có kế hoạch khởi công trong năm 2026 và những năm tiếp theo, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, phân công cụ thể bảo đảm 6 "rõ" để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng giao tỉnh Đồng Nai phối hợp với các bộ, ngành, TPHCM để triển khai tuyến đường sắt kết nối TPHCM với sân bay Long Thành theo phương thức đầu tư trong tình trạng khẩn cấp.

Với Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hợp tác Việt - Trung, kết nối với Trung Quốc, châu Âu. Các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung cao độ để thực hiện theo chỉ đạo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu kỳ Dự án thành phần 2 trong tháng 3-2026, bảo đảm chất lượng, đúng quy định. Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy phía Trung Quốc khởi động đàm phán Hiệp định xây dựng công trình cầu đường sắt qua biên giới trong tháng 3-2026. Bộ chỉ đạo hoàn thành lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và ký hợp đồng trong tháng 4-2026...

Khởi công các tuyến metro kết nối với sân bay Long Thành trong năm 2026

Khởi công các tuyến metro kết nối với sân bay Long Thành trong năm 2026

ACV phải chịu trách nhiệm nếu sân bay Long Thành không hoàn thành đúng tiến độ cam kết

(NLĐO)- Nếu sân bay Long Thành không thể hoàn thành đúng tiến độ cam kết, ACV phải chủ động báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm sai phạm và không để ách tắc trong triển khai dự án sân bay Long Thành

(NLĐO) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên tắc xử lý nghiêm sai phạm theo pháp luật và không để ách tắc trong triển khai dự án sân bay Long Thành.

ACV phải chịu trách nhiệm nếu sân bay Long Thành không hoàn thành đúng tiến độ cam kết

(NLĐO)- Nếu sân bay Long Thành không thể hoàn thành đúng tiến độ cam kết, ACV phải chủ động báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

đường sắt đô thị sân bay Long Thành Thủ tướng thủ tướng phạm minh chính kết nối sân bay Long Thành
