Thủ tướng: "Không thể để tàu cá đi đâu 6 tháng trời mà không biết"

Chiều tối 7-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ảnh: TTXVN

Đây là phiên họp hằng tuần của Ban Chỉ đạo nhằm quyết liệt chống khai thác IUU. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo IUU; lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tuần qua, bão số 10 và 11 gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, 67 người bị chết và mất tích, 165 người bị thương; gần 2,7 triệu khách hàng bị mất điện; hơn 9.400 điểm giao thông bị ngập lụt, ách tắc; 363 nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn, trên 174.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng phải sửa chữa; 94.623 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; tổng thiệt hại ước tính gần 17.000 tỉ đồng...

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn, chia sẻ sâu sắc nhất tới nhân dân và cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng, mất nhà cửa…

Tuyên chiến với khai thác IUU

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là "bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lo cho cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc". Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương khắc phục hậu quả do bão, lốc, mưa lũ gây ra, ổn định lại đời sống và sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Về chống khai thác IUU, Thủ tướng yêu cầu tại phiên họp này, các bộ, ngành báo cáo kiểm điểm đầy đủ nhiệm vụ đã thực hiện trong 1 tuần qua kể từ Phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo; đánh giá xem có chuyển biến hay không, có chuyển đổi trạng thái hay không?

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu là phải chấm dứt việc khai thác IUU để Ủy ban châu Âu (EC) gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam trong năm 2025, do đó phải cương quyết tuyên chiến với khai thác IUU.

"Chúng ta quyết tâm thực hiện việc này, không thể để tình trạng có tàu cá đi đâu 6 tháng trời mà không lực lượng chức năng, không địa phương nào biết, không quản lý được; người dân nào vi phạm về IUU thì dứt khoát phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật; dứt khoát phải kiểm soát chặt chẽ ngư dân và tàu cá; phải thực hiện chiến dịch từ nay đến hết ngày 15-11-2025 để xử lý dứt điểm tình trạng này" - Thủ tướng yêu cầu.