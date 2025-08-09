Ngày 9-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ); kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; cho ý kiến về đề xuất xây dựng tuyến đường mới nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác triển khai dự án xây dựng cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Nhật Bắc

Tại khu vực xây dựng cầu Phong Châu mới qua sông Hồng (nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của Binh đoàn 12 với tinh thần làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, ngày càng tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tinh thần cống hiến, xả thân vì nhân dân của đội ngũ kỹ sư, công nhân. Đồng thời, mong các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần này, hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng, phục vụ việc đi lại của người dân.

Theo lãnh đạo Chính phủ, sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do mưa lũ, việc đi lại của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo đây là tình huống khẩn cấp, phải lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, nhờ đó đã rút ngắn thời gian được 3 tháng, tiết kiệm chi phí lớn so với dự toán ban đầu để triển khai công trình.

Thủ tướng biểu dương, tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân tại công trường và mong muốn tất cả phấn đấu, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Ảnh: Nhật Bắc

Cầu Phong Châu mới qua sông Hồng nằm trên Quốc lộ 32, được khởi công xây dựng cuối năm 2024, sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập. Cầu có chiều dài 383 m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110 m, có tổng mức đầu tư hơn 635 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Đến nay, các đơn vị đang kiểm soát tiến độ các hạng mục, có hạng mục vượt tiến độ, tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%, phấn đấu ngày 28-8 hợp long cầu, cuối tháng 9 hoàn thành và thông xe vào đầu tháng 10-2025.

Sau khi kiểm tra tiến độ công trình, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng biểu dương, khen thưởng ngay Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; đồng ý lấy khoản tiết kiệm được trong thi công cầu để mở rộng thi công, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.

Thủ tướng cũng thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng), đơn vị đang đảm nhiệm vận hành cầu phao Phong Châu. Thủ tướng biểu dương nỗ lực của đơn vị ngày đêm không ngừng nghỉ, bảo đảm lưu thông cho nhân dân kể từ khi cầu Phong Châu cũ bị sập; động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực hơn nữa phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ tướng khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ).

Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án, phấn đấu hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm.

Các cơ quan liên quan tính toán nguồn vốn, khả năng thực hiện dự án hợp tác công tư, cân đối nguồn vốn đầu tư công của Trung ương và địa phương; tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư triển khai dự án.

Cũng trong ngày 9-8, Thủ tướng đã khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ. Theo Nghị quyết của Quốc hội dự án sẽ được khởi công trong tháng 12-2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Tuyến đường sắt này đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99 km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621 ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời tái định cư phục vụ dự án. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án về giải phóng mặt bằng, tách khỏi dự án chung; tổ chức khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày 19-8.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao tỉnh Phú Thọ phối hợp với các bộ ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga, khu logictics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt. Đồng thời, tiến hành triển khai các tuyến giao thông kết nối để phát huy tối đa hiệu quả dự án. Bên cạnh đó, cần bảo đảm đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.