Thời sự

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành

Lê Thúy

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dứt khoát đến 19-8-2025 phải hoàn thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Sáng 9-8, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới công trường, kiểm tra tiến độ và động viên, tặng quà các lực lượng tham gia thi công đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành- Ảnh 1.

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hòa - Ảnh: VGP

Báo cáo tiến độ dự án, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành 468/468 vị trí móng cột; bàn giao mặt bằng hành lang tuyến được 196/242 khoảng néo, đạt 81%.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương và các lực lượng tham gia dự án. Ảnh: VGP

Các đơn vị thi công đã hoàn thành 468/468 vị trí móng cột; lắp dựng cột thép được 306/468 vị trí cột, đang vận chuyển tập kết và lắp dựng 162 vị trí còn lại. Cùng với đó, đang tiến hành rải và kéo dây tại 22/242 khoảng néo.

Tuy nhiên, công tác triển khai dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc chính như: Điều kiện thời tiết, địa hình bất lợi; lực lượng nhân công của nhà thầu không đáp ứng đủ nhu cầu của Dự án trong điều kiện cường độ thi công cao, thời gian ngắn và triển khai đồng thời nhiều công việc; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, thậm chí một số hộ dân gây khó khăn, cản trở thi công.

Kiểm tra tại vị trí móng cột VT404 trên địa bàn xã Thái Hoà, tặng quà động viên các lực lượng thi công tại công trường, Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng say của công nhân, người lao động, cũng như sự hỗ trợ, động viên có hiệu quả của lực lượng dân quân, cựu chiến binh, công an và các tổ chức chính trị xã hội như thanh niên, hội phụ nữ… để đến nay việc lắp dựng cột VT404 cao 98 m đã hoàn thành, với tổng khối lượng 300 tấn sắt thép; đang tiến hành kéo dây…

Kiểm tra dự án tại vị trí cột móng VT369 trên địa bàn xã Dân Chủ - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130 m, nặng 360 tấn, Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động, quyết tâm cao nhất, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương và các lực lượng tham gia dự án; đề nghị các chủ thể liên quan tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thúc đẩy triển khai dự án.

Thủ tướng yêu cầu dự án điện Lào Cai - Vĩnh Yên hoàn thành vào ngày 19-8

Sau khi thị sát công trường, ngay tại xã Dân Chủ, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, EVN - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành dự án "càng sớm càng tốt".

Kế hoạch ban đầu của dự án là hoàn thành trong 2 năm, nhưng tại lễ khởi công (tháng 3-2025), Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành dự án trong 6 tháng và đến nay điều này chuẩn bị thành hiện thực.

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát đến 19-8-2025 phải hoàn thành dự án để tăng cường khả năng vận hành an toàn, ổn định của Hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ" để hoàn thành dự án.

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao EVN làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỉ đồng, có tổng chiều dài khoảng 229,5 km đi qua địa phận 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, có tổng số 468 vị trí móng cột điện. Dự án ảnh hưởng đến 2.189 hộ dân, trong đó có 213 hộ phải tái định cư.

