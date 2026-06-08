Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Sáng 8-6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 8 đến 9-6-2026, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Sáng 8-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.
Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến...
Các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng và Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia.
Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Samdech Thipadei Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia, qua đó tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Hun Manet bó hoa tươi thắm.
Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.
Trên nền tảng quan hệ hữu nghị phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN của Thủ tướng Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhất là khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2027), một chặng đường có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ song phương.
Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia. Hai Thủ tướng cũng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, cũng như mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet sinh ngày 20-10-1977 tại ấp Koh Thmar, huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum.
Năm 1995, ông gia nhập Quân đội Hoàng gia Campuchia. Năm 2008, ông được thăng quân hàm Đại tá, bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc biệt chống khủng bố. Năm 2013, ông được thăng quân hàm Đại tướng (ba sao), bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy liên quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) bầu vào Ban Thường vụ Trung ương CPP (tháng 12-2018).
Năm 2020, ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP bổ nhiệm kiêm giữ chức Trưởng ban Công tác thanh niên Trung ương CPP. Năm 2021, ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP giới thiệu làm ứng viên Thủ tướng của CPP trong tương lai.
Năm 2023, ông được thăng quân hàm Đại tướng (bốn sao).
Vào tháng 8-2023, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni ký sắc lệnh bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ VII (2023-2028) và sắc phong tước hiệu Kitti Tesa Phibal Bandith. Tháng 9-2023, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni sắc phong tước hiệu Samdech Moha Borvor Thipadei. Ngày 10-12-2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 44 khóa V của CPP, ông được bầu làm Phó Chủ tịch CPP.
Thủ tướng Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Mỹ), Thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York (Mỹ) và Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh).
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