Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Sáng 8-6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 8 đến 9-6-2026, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Sáng 8-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến...

Các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng và Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: TTXVN

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Samdech Thipadei Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia, qua đó tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Hun Manet bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN của Thủ tướng Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, nhất là khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2027), một chặng đường có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ song phương.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia. Hai Thủ tướng cũng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, cũng như mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.