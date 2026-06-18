Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến công bố 3 đường bay mới tới Nga

Ngày 17-6, tại TP Kazan, Liên bang Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Giấy chứng nhận đầu tư của PSC Lô 01/17&02/17, thềm lục địa Việt Nam giữa PetroVietnam và Tập đoàn Zarubezhneft. Ảnh: Nhật Bắc

Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp hội Xuất Nhập khẩu Liên bang Nga và hãng hàng không Vietjet tổ chức, với sự tham dự của các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cùng đại diện hơn 100 doanh nghiệp hai nước.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư.

Các văn kiện này gồm các quyết định quyền tham gia hợp đồng, giấy chứng nhận đầu tư lĩnh vực dầu khí, các văn bản hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp hàng đầu của Nga gồm Zarubezhneft, Novatek, Rosatom; biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF); thỏa thuận của Vietjet và tập đoàn Anex Tour về thúc đẩy phát triển du lịch và tăng cường trao đổi khách du lịch; thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Sovico và HDBank với Zarubezhneft.

Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình không chỉ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga mà còn tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet. Ảnh: Nhật Bắc

Trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga gồm: Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang- Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.

Sau phiên toàn thể, chương trình tiếp tục với phiên xúc tiến thương mại và đầu tư, giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và các cơ hội hợp tác với thị trường Liên bang Nga. Các doanh nghiệp hai nước đã tham gia giao lưu, kết nối trực tiếp và trao đổi về các dự án, cơ hội hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực.

Trước đó, tại Diễn đàn doanh nghiệp Nga-ASEAN, gần 70 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự 4 phiên thảo luận theo chuyên đề; VCCI đã ký Thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.