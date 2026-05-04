Kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết ngay 2 vấn đề liên quan sân bay Long Thành

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề: Kiện toàn lãnh đạo ACV và thanh toán cho nhà thầu sân bay Long Thành.

Sáng 4-5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết ngay 2 vấn đề liên quan sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Nhật Bắc

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 109.110 tỉ đồng (khoảng 4,6 tỉ USD).

Tổng sản lượng hiện đạt khoảng 76%. Theo Nghị quyết Quốc hội, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành trong năm 2026, song hiện nay dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, đặc biệt đã xảy ra vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thi công (hầu như đang bị ngừng trệ), nguy cơ cao không hoàn thành dự án đúng tiến độ, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chủ đầu tư, nhà thầu trên công trường bị gián đoạn, vướng mắc trong công tác thanh toán, thiếu hụt nhân lực, thiếu nguyên, nhiên vật liệu và giá cả biến động.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án.

Ghi nhận tinh thần chủ động, cố gắng của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua, đặc biệt ngay trong kỳ nghỉ vừa qua, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu để bàn, thống nhất giải pháp xử lý, tháo gỡ vướng mắc liên quan công tác thanh toán, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện.

Thông qua chủ trương về nhân sự ACV trước ngày 7-5

Để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu trước mắt các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết ngay 2 vấn đề liên quan sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán; thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7-5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan; kịp thời kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình khi đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ thực hiện dự án và hằng tuần báo cáo các bộ, ngành liên quan biết, chỉ đạo; rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán theo quy định, đồng thời yêu cầu các nhà thầu có giải pháp tăng cường nguồn lực thi công; đề nghị TPHCM, Đồng Nai hỗ trợ về nguồn nhân lực nếu cần thiết. Đặc biệt, các khó khăn, vướng mắc hiện nay đều thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư, do đó ACV phải chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương và nhà thầu để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các gói thầu, hạng mục công việc đã thực hiện của dự án để hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động phòng ngừa, có giải pháp xử lý các sai sót.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm, chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu cho dự án với giá cả hợp lý; chỉ đạo các nhà đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai thi công bảo đảm tiến độ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan.

Đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 là "nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành"

(NLĐO)- Khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027

(NLĐO)- ACV đề xuất phương án chuyển dần chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành trong năm 2027.

Kiện toàn nhân sự tại ACV, bảo đảm tiến độ xây sân bay Long Thành

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự tại ACV trước ngày 15-4; đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm trong triển khai dự án sân bay Long Thành

