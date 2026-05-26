Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hà Nội tiên phong phát triển nhà ở cho thuê

Văn Duẩn

(NLĐO) - Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội

Theo Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 26-5, phát triển nhà ở thương mại phân khúc phù hợp với khả năng chi trả của người dân và nhà ở cho thuê là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được khẳng định nhất quán tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24-5-2024 của Ban Bí thư và Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22-5 của Văn phòng Trung ương Đảng.

Kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở cho thuê - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Nhật Bắc

Thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ như: Thị trường nhà ở còn lệch pha giữa cung và cầu; cơ cấu sản phẩm thiên về nhà ở thương mại và nhà ở để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn đáp ứng nhu cầu thực sự về nhà ở với giá hợp lý còn rất thiếu; cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đây là những vấn đề đã tích tụ, không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng phải triển khai ngay, làm quyết liệt, đồng bộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên - những đối tượng có nhu cầu rất lớn về nhà ở.

Hà Nội đi tiên phong phát triển nhà ở cho thuê

Để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế vướng mắc nêu trên, Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, đi tiên phong; khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê tại Hà Nội; trong đó, phải xử lý dứt điểm tình trạng tài sản công về nhà ở đang bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả trên địa bàn theo thẩm quyền, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan; báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 6-2026.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát nhu cầu, đối tượng, chủ động triển khai cơ chế đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng, nghiên cứu có cơ chế tài chính phù hợp, áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả, cơ chế quản lý vận hành chuyên nghiệp, hiện đại và triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở của người dân sinh sống, làm việc tại Hà Nội; sử dụng linh hoạt nguồn thu từ nhà ở thương mại (bao gồm cả nhà ở xã hội) bằng tiền để đầu tư cho nhà ở cho thuê theo quy định.

Đồng thời, xây dựng Kế hoạch đầu tư, xây dựng, vận hành dự án nhà ở cho thuê, chủ động đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội và việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà ở cho thuê gắn với chính sách phù hợp về giao đất, cho thuê đất, báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 7-2026.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho thuê; phấn đấu khởi công một số dự án tại Hà Nội trong tháng 6-2026.

Giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ động đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách mới, trong đó nghiên cứu, quán triệt rõ chủ trương chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách vào Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhất là tính khả thi của Quỹ nhà ở, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026); phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc sửa đổi Luật đất đai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2026 để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở cho thuê, đặc biệt là tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa; hoàn thành trong tháng 7-2026.

Chủ động phối hợp với các địa phương, trước hết là các thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng, nhu cầu nhà ở của các bộ, cơ quan trực thuộc Trung ương làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu; hoàn thành trong tháng 7-2026.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và các địa phương đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê, cơ chế vận hành quản lý (trong đó có cho quản lý kinh doanh thương mại tại các khu nhà cho thuê theo hình thức phù hợp), giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2026. Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê, hoàn thành trong tháng 6-2026

Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá hiệu quả và đề xuất theo thẩm quyền việc chuẩn hóa thiết kế nhà lưu trú công nhân cho thuê; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2026...

Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất cơ chế bố trí vốn từ nguồn lực của Nhà nước trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng và các địa phương để triển khai phát triển nhà ở cho thuê; hướng dẫn theo thẩm quyền cơ chế hạch toán nguồn thu từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để tạo nguồn phát triển nhà ở cho thuê, phương án bảo toàn vốn khi sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư phát triển nhà ở cho thuê; cơ chế ưu đãi tài chính, thuế đối với dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng tạo động lực đủ mạnh để thu hút dòng vốn tư nhân và các quỹ đầu tư dài hạn tham gia; hoàn thành trong tháng 7-2026.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội và các địa phương về bố trí quỹ đất và đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chính sách tín dụng ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng ổn định lãi suất, thời hạn vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2026.

Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại hoặc cơ chế linh hoạt về hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại khi cho vay phát triển nhà ở cho thuê.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê

(NL ĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nghiên cứu chính sách cho thuê nhà từ 15 đến 20 năm và dài hạn

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu phát triển cả nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, trong đó nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược để phục vụ đông đảo người dân

