Thủ tướng mong nông dân tiên phong thoát nghèo, thi đua làm giàu

Chiều ngày 22-6, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Phong trào "Cả nước chung tay xây dựng NTM", Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.



Thủ tướng cùng các đại biểu đã tham quan các gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu - Ảnh: VGP

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, thực Chương trình xây dựng NTM cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra đến năm 2025. Cụ thể, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 79,3% so với chỉ tiêu 80%, tăng 10,6% so với cuối năm 2021. Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, kết thúc năm 2024, tỉ lệ hộ nghèo trên toàn quốc còn 1,93%, giảm 3,27% so với cuối năm 2022.



Về định hướng chương trình giai đoạn 2026-2035, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nêu mục tiêu: phấn đấu đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020; không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân từ 1 đến 1,5%/năm, xã nghèo giảm ít nhất 3%/năm.



Đến năm 2030, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có ít nhất 35% số xã NTM nâng cao; có ít nhất 10% số xã NTM hiện đại.



Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ theo định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc; chúng ta tiếp tục thực hiện các chương trình, phong trào thi đua, kiên trì, kiên định để thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh như Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra và mục tiêu giảm nghèo toàn diện, bao trùm và bền vững.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh cả hệ thống chính trị (cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) cần tập trung thực hiện "4 đẩy mạnh".

Trong đó, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế để phục vụ nông dân là trung tâm, là chủ thể, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng của sự phát triển.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển yếu tố con người, cụ thể là nông dân phù hợp với giai đoạn cách mạng mới, sự phát triển mới, chính quyền địa phương 2 cấp.

Đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp phù hợp nhu cầu và sự hưởng thụ của người dân Việt Nam và người tiêu dùng thế giới.



Thủ tướng đề nghị nông dân thực hiện "3 tiên phong": Tiên phong thoát nghèo và thi đua làm giàu từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển.

Tiên phong xây dựng nông dân văn minh.

Tiên phong sản xuất xanh, bền vững, chuyển đổi số và đặc biệt là triển khai phong trào Bình dân học vụ số, xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số, công dân số.



Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các cấp quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.



"Chủ trương đúng, đồng thuận phải cao, tổ chức thực hiện phải hiệu quả và sự hưởng thụ của người dân phải thực chất, để người nông dân cảm nhận thực sự thành quả mang lại chứ không phải những lời sáo rỗng, những lời hứa suông"- Thủ tướng nhấn mạnh.