Thủ tướng: Nếu một "rừng thủ tục" thì không thể đột phá về khoa học, công nghệ

Sáng 18-3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), chủ trì và chỉ đạo Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Nhật Bắc

Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng dự Phiên họp tại điểm cầu Hà Nội có các Phó Thủ tướng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, trường đại học, cơ quan liên quan.

Trước khi bắt đầu Phiên họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ. Ban Chỉ đạo được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Các đại biểu tham dự phiên họp

So với các nước vẫn còn khoảng cách

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ, cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban. Ngay sau đó, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Thủ tướng nhấn mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 là những công việc đã được tích cực triển khai trong những năm qua, nhưng cần được nâng tầm, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả.

Theo Thủ tướng, để thực hiện được các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước (phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao), yêu cầu đặt ra là phải đột phá hơn, mạnh mẽ hơn, quyết tâm, quyết liệt hơn trong hành động; đề ra chủ trương, đường lối sát tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân, của xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để phát triển nhanh, bền vững.

Theo người đứng đầu Chính phủ, thời gian qua, trong những lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chúng ta đã có những tiến bộ, đạt nhiều kết quả nhất định, nhưng so với các nước tiên tiến, so với các nước trong khu vực và so với mong muốn, yêu cầu phát triển thì vẫn còn khoảng cách.

Ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Bộ Chính trị đã tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc triển khai. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Nghị quyết và sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Đề án 06; tiến độ triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia

Do đó, các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp người dân phải hành động, phải chuyển động thì cả nước mới chuyển động, từ đó biến Nghị quyết thành hiện thực, thành sản phẩm cụ thể, thành của cải vật chất, mang lại hạnh phúc, ấm no cho toàn dân.

Nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá việc triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 thời gian qua, nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, xác định nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới để khơi thông những điểm nghẽn còn ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện.

Về những việc sắp tới, Thủ tướng đề nghị làm thật tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm liên quan khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06.

Thứ nhất, tập trung tháo gỡ thể chế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành khẩn trương rà soát các luật liên quan, tổng hợp, đề xuất Quốc hội theo hình thức một luật sửa nhiều luật tại kỳ họp sắp tới, nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, với quan điểm thể chế là động lực, nguồn lực, truyền cảm hứng phát triển.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, đầu tư hạ tầng, bố trí ít nhất 3% ngân sách năm 2025 cho khoa học công nghệ, trong đó có nguồn vượt thu 10.000 tỉ đồng; xây dựng các đề án, dự án cụ thể để triển khai các đi đôi với phòng chống lãng phí, tham nhũng.

Thứ ba, đa dang hóa hình thức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay.

Song song với đó, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành chính. "Nếu một rừng thủ tục thì không làm được", Thủ tướng nêu rõ.