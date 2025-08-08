HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Ngày 19-8, khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn ở 80 điểm cầu

Văn Duẩn

(NLĐO) - Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra trực tuyến tại 80 điểm cầu vào ngày 19-8-2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 129/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Lễ Khởi công , khánh thành công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại 80 điểm cầu - Ảnh 1.

Đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện tổ chức khởi công, khánh thành các công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh (ảnh minh họa)

Theo Công điện, lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19-8. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5-5, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13-8.

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm quy mô, điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công theo quy định (số lượng dự án, công trình không hạn chế). Lựa chọn 80 điểm cầu tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố..., trong đó điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) kết nối trực tiếp, trực tuyến đến các điểm cầu lớn còn lại.

Khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đài truyền hình địa phương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam bố trí người dẫn chương trình, bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thông suốt tại các điểm cầu và thực hiện theo chương trình, kịch bản của Đài truyền hình Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hỗ trợ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khai thác và sử dụng các thiết bị truyền hình hội nghị của tỉnh để tổ chức sự kiện;

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", bảo đảm trang trọng, tạo không khí thi đua phấn khởi. Bộ Tài chính xét thưởng vật chất cho các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện theo quy định của nhà nước.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, kiểm tra đôn đốc và tổ chức buổi Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình.

