Thời sự Chính trị

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Chiều tối 1-5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến 3-5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Tháp tùng Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam có: Ông Sato Kei, Phó Chánh Văn phòng Nội các; ông Ichikawa Keiichi, Tổng Thư ký Ban An ninh Quốc gia; ông Uno Yoshimasa, Trợ lý Thủ tướng; ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt Văn phòng Nội các; ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Saiki Kozo, Thư ký phụ trách Quan hệ công chúng; ông Iida Yuji, Thư ký Thủ tướng; ông Namazu Hiroyuki, Thứ trưởng, Bộ Ngoại giao; ông Matsuo Takehiko, Thứ trưởng, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp; ông Watanabe Yoichi, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; ông Terada Yoshimichi, Thứ trưởng, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch; ông Kano Koji, Thứ trưởng, Bộ Quốc phòng; ông Imagawa Takuo, Thứ trưởng, Bộ Nội vụ và Truyền thông.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, chuyến thăm dự kiến sẽ tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với ưu tiên và phát triển thế mạnh bổ sung cho nhau của cả Việt Nam và Nhật Bản trên những lĩnh vực thiết yếu hiện nay, trước hết là kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chuyến thăm sẽ làm sâu sắc và xác định những trụ cột mới, quan trọng trong quan hệ, góp phần tạo ra không gian hợp tác mới. Cùng với hợp tác khoa học - công nghệ, hợp tác năng lượng, nông nghiệp thông minh và công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và tăng cường chuỗi cung ứng nâng cao sức chống chịu là những nội dung được hai bên quan tâm.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết đây là lần thứ hai Thủ tướng Takaichi đến thăm Việt Nam, tuy nhiên lần trước là vào năm 2020, khi bà còn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ nội vụ Truyền thông Nhật Bản.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản mong muốn tăng cường quan hệ với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhiều cuộc hội đàm cấp cao sẽ được thực hiện để hai bên trao đổi về các chủ đề năng lượng, bảo đảm an ninh kinh tế, đất hiếm, giao lưu nhân dân, học thuật giữa hai nước...

Thủ tướng Takaichi Sanae sinh ngày 7-3-1961 tại tỉnh Nara; cử nhân ngành kinh doanh, Đại học Kobe, Nhật Bản.

Năm 1993, bà lần đầu trúng cử Hạ nghị sĩ. Từ tháng 9-2006 đến tháng 8-2007, bà là Bộ trưởng phụ trách vấn đề Okinawa và Lãnh thổ phương bắc, đổi mới sáng tạo, ứng phó tỉ lệ sinh giảm, an ninh lương thực, kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chính sách khoa học, công nghệ.

Từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014, bà là Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do.

Từ tháng 9-2014 đến tháng 8-2017, bà là Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Từ tháng 8-2016 đến tháng 8-2017, bà kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chế độ mã định danh. Từ tháng 9-2019 đến tháng 9-2020, bà giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chế độ mã định danh.

Từ tháng 8-2022 đến tháng 10-2024, bà là Bộ trưởng phụ trách An ninh kinh tế kiêm nhiệm Bộ trưởng phụ trách chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.

Từ ngày 4-10-2025 đến nay, bà giữ cương vị Chủ tịch thứ 29 của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.

Ngày 21-10-2025, bà trở thành Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản.

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài do Báo Người Lao Động ghi nhận: 

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sắp thăm Việt Nam

(NLĐO)- Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3-5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Nhật Bản hỗ trợ ký túc xá cho học sinh vùng cao

(NLĐO)- Ngày 27-2, đã khánh thành ký túc xá học sinh điểm trường Sủng Phính thuộc trường Tiểu học Sủng Thài (Tuyên Quang) từ viện trợ Chính phủ Nhật Bản.

việt nam - nhật bản Thủ tướng Nhật Bản Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam Takaichi Sanae
