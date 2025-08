Tối 6-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX, do Bộ Công an tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2025).



Thủ tướng cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Phạm Quỳnh

Cùng dự Đại hội có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng thời trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" tặng 11 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho liệt sĩ Bùi Huy Giáp, nguyên Phó Ban Bảo vệ Ty Công an Nghệ An, nay là Công an tỉnh Nghệ An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ.

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Quỳnh

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhấn mạnh suốt 80 năm qua, lực lượng CAND luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đặc biệt, trong 5 năm qua, lực lượng CAND đã thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý, lãnh đạo, không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn góp phần kiến tạo, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy nền hành chính minh bạch, hiện đại; làm sâu sắc hơn văn hóa phụng sự, văn hóa người Công an cách mạng, vì Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

"Những thành tựu, kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, an toàn, lành mạnh, cuộc sống của nhân dân thanh bình, hạnh phúc, ấm no, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước, góp phần xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Qua đó cũng làm tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh, hành động quyết liệt, vì dân quên mình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung"- Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Quân công hạng Nhất cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Quỳnh

Theo Thủ tướng, với rất nhiều mô hình, sáng kiến hay, Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp an ninh linh hoạt, hiệu quả; góp phần hoàn thiện chiến lược an ninh, trật tự; thúc đẩy sự tham gia rộng rãi, tích cực của hệ thống chính trị, người dân trong bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 246 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại Đại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần này là những minh chứng sống động nhất cho sự tận tụy, vì nhân dân; khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng CAND là "lá chắn thép" trước quân thù, một "điểm tựa bình yên" của nhân dân trong khó khăn, nguy nan, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Quỳnh

Lực lượng Công an phải gắn kết chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho người dân; phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải đánh thắng", lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thủ tướng chỉ đạo CAND phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ; thực hiện công vụ với tinh thần "3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ"…

Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đã chính thức phát động Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2025 - 2030 với phương châm "đổi mới tư duy, sáng tạo hành động, gương mẫu đi đầu, vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân".