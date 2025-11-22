Sáng 22-11 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu tham dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 được tổ chức tại TP Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi. Đây là lần thứ 7 Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương có vai trò, ảnh hưởng toàn cầu này.

Lãnh đạo nước Chủ tịch G20 Nam Phi chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước. Ảnh: VGP

Bắt đầu chương trình hội nghị, tại Trung tâm Hội nghị Nasrec Expo, lãnh đạo nước Chủ tịch G20 Nam Phi chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 với chủ đề "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững".

Theo chương trình, ngày 22-11, Thủ tướng sẽ cùng lãnh đạo các nước dự phiên khai mạc, phát biểu tại phiên thảo luận thứ nhất và dự phiên thảo luận thứ hai của hội nghị. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.

Trước đó, tại cuộc hội kiến ngày 21-11, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Nam Phi, khẳng định Nam Phi luôn coi Việt Nam là bạn bè truyền thống gần gũi và là đối tác quan trọng hàng đầu của Nam Phi tại châu Á.

Cảm ơn Tổng thống Nam Phi đã mời Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với vai trò, vị thế và kinh nghiệm của Nam Phi, hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, thúc đẩy sự tham gia của các nước, trong đó có các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển.

Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có những chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng để cùng các nước đóng góp xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững. Ảnh: TTXVN

G20 được thành lập năm 1999 gồm các nước G7 (Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản) và các nền kinh tế lớn, như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga, Úc, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU) (gia nhập năm 2023).

G20 là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu, có sự tham gia của tất cả các nước lớn và các nền kinh tế mới nổi có vai trò ngày càng tăng, nhất là trong thúc đẩy sự tham gia, tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu, qua đó góp phần định hình các quy chuẩn, nguyên tắc quản trị toàn cầu theo hướng ngày càng có lợi hơn cho các nước đang phát triển. G20 chiếm khoảng 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 diễn ra từ ngày 22 đến 23-11, có chủ đề là "Đoàn kết, bình đẳng và phát triển bền vững"; tập trung vào 4 trọng tâm: Tăng cường khả năng chống chịu và ứng phó với thiên tai, thúc đẩy quản lý nợ bền vững đối với các quốc gia thu nhập thấp, huy động tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng, tận dụng khoáng sản thiết yếu phục vụ tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên G20, các nước khách mời, như Ai Cập, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Malaysia, Na Uy, New Zealand, Nigeria, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Việt Nam, UAE và đại diện lãnh đạo của 23 tổ chức quốc tế và khu vực.

Việt Nam đã 6 lần được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu. Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2024 tại Brazil, Việt Nam đã tham gia sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 đảm bảo chiến lược cho công cuộc xóa bỏ đói nghèo trên toàn cầu.

Với tư cách khách mời của Chủ tịch G20 Nam Phi, từ nhu cầu, kinh nghiệm thực tiễn của một nền kinh tế đang phát triển, đang chuyển đổi, tăng trưởng cao, độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có những chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng để cùng các nước đóng góp xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững.

Thông qua những thông điệp, sáng kiến và đề xuất cụ thể đó, cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận rõ nét hơn về đất nước Việt Nam đang quyết tâm đổi mới để bước vào kỷ nguyên phát triển vươn mình; đã, đang và sẽ tiếp tục là một đối tác tin cậy, ngày càng chủ động, tích cực, trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững cho nhân loại.