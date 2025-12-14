Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành nhà máy điện khí LNG 1,4 tỉ USD

Ngày 14-12, tại Khu Công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước (Đồng Nai), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành nhà máy điện khí NLG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sự kiện do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương…

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc khánh thành nhà máy là mảnh ghép đặc biệt quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng - nền tảng chiến lược quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn vướng mắc, kết quả dự án là sự nỗ lực chung, sự tiên phong, xung kích của các tập đoàn Nhà nước với nhiều cái nhất. Đó là giá thành đầu tư thấp nhất; quy mô lớn nhất; công nghệ hiện đại nhất; công suất lớn nhất; thời gian đàm phán hợp đồng EPC ngắn nhất; giá điện thương mại cạnh tranh nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Phòng Điều khiển trung tâm nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng có những thách thức "chưa từng có tiền lệ" như dự án khởi công trong thời điểm dịch COVID-19. Đây cũng là dự án hình mẫu trong việc tự thu xếp vốn từ các định chế tài chính quốc tế khi chưa có bảo lãnh Chính phủ - là thông điệp cho nhà đầu tư nước ngoài về việc không yêu cầu bảo lãnh Chính phủ.

Song song đó, dự án cũng được triển khai trong bối cảnh chưa có cơ chế về tính giá khí LNG trong giá thành điện, chưa có quy định về bao tiêu sản lượng điện dài hạn, còn nhiều ý kiến khác nhau, song dự án vẫn được thực hiện và đảm bảo hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ.

Theo Thủ tướng, đây là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, tái định cư cho người dân một cách thỏa đáng. Dự án cho thấy Petrovietnam trưởng thành và lớn mạnh.

Ông Lê Như Linh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, chủ đầu tư dự án vui mừng thông báo, 2 dự án nhà máy điện - dự án LNG đầu tiên ở Việt Nam, có công suất lớn và công nghệ hiện đại bậc nhất đã hoàn thành.

Dự án đáp ứng được tất cả các yêu cầu rất ngặt nghèo được quy định trong hợp đồng EPC; đáp ứng đúng tiến độ theo quy hoạch điện 8 với tổng chi phí không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

"Hôm nay, sự nỗ lực, niềm khát khao của PV Power và sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo đã trở thành hiện thực. Dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã sẵn sàng vận hành thương mại ngay từ ngày hôm nay" - ông Lê Như Linh nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho hay dự án điện khí LNG 3 & 4 là dự án điện trọng điểm đầu tiên sử dụng khí LNG của Việt Nam, sử dụng tuabin thế hệ mới, hiệu suất trên 62%.

Việc đưa dự án vào vận hành giúp nâng tổng số nhà máy điện mà Petrovietnam đầu tư, vận hành là 12 nhà máy với tổng công suất đặt 8.249 MW, chiếm 9,3% tổng công suất của cả nước, đạt trên 10% tổng sản lượng điện quốc gia.

Ông Hùng khẳng định từ nhà máy sử dụng nhiên liệu LNG là tiền đề để Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, phát triển các trung tâm điện khí LNG trên cả nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế của đất nước và góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Dự án điện khí Nhơn Trạch 3 và 4

Những cái nhất của dự án LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 1. Dự án sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, dự án tiên phong trong hành trình chuyển đổi năng lượng từ than sang nhiên liệu sạch hơn. 2. Dự án nhiệt điện khí có công suất lớn nhất của Việt Nam 1.624 MW 3. Dự án có tổ máy phát điện công suất lớn nhất Việt Nam 812 MW 4. Dự án sử dụng tuabin khí 9HA.02 của GE có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Có khả năng đốt kèm hydro 5. Dự án có hiệu suất lớn nhất Việt Nam hiện nay (trên 62%) 6. Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu EPC trong điều kiện khó khăn nhất, thời điểm cả nước chống dịch COVID-19. 7. Dự án có thời gian lựa chọn nhà thầu EPC nhanh nhất: chỉ 11 tháng 8. Gói thầu EPC nhà máy nhiệt điện có tỉ lệ công việc nhà thầu trong nước tham gia cao nhất, Lilama chiếm tới 40 phạm vi giá trị. 9. Là dự án điện LNG đầu tiên tại Việt Nam thu xếp vốn không có bảo lãnh của Chính phủ với giá trị vốn vay gần lớn, gần 1 tỉ USD. 10. Là dự án có giá thành đầu tư thấp nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.



