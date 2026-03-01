HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

T.Trực

(NLĐO) – Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng được long trọng tổ chức tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 1-3, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), Tỉnh ủy Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906 – 1.3.2026), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng – người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Dự lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình... cùng lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi. 

Tại lễ kỷ niệm, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhấn mạnh kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, quê hương Quảng Ngãi càng thêm tự hào về người con ưu tú đã có những cống hiến to lớn cho cách mạng Việt Nam thế kỷ 20 và để lại nhiều giá trị lý luận, tư tưởng mang giá trị thời đại. Dù trọn đời vì nước, ít có dịp trở về thăm quê nhà, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn dành tình cảm sâu nặng cho gia đình, dòng họ và mảnh đất nơi mình sinh ra; thường xuyên căn dặn, nhắc nhở cán bộ, nhân dân tỉnh nhà nêu cao ý chí tự lực, không ngừng vươn lên…

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chuẩn bị dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lễ kỷ niệm là dịp ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thủ tướng khẳng định cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là lớp lãnh đạo đầu tiên trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng; là nhà lãnh đạo tài năng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, năng lực tổ chức điều hành xuất sắc. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều hành đất nước vượt qua những giai đoạn đặc biệt khó khăn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền hành chính thống nhất, đề cao kỷ luật, kỷ cương; chăm lo đời sống Nhân dân; đặt nền móng cho sự nghiệp đổi mới.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành tham quan nhà trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặc biệt coi trọng giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu; để lại nhiều tác phẩm lý luận có giá trị; đặt nền tảng cho chuyên ngành Hồ Chí Minh học ở Việt Nam; là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tận trung với Đảng, tận hiếu với Nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, Nhân dân lên trên hết.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trồng cây xanh trong khuôn viên lưu niệm

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng phong phú, kiên trì, bền bỉ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu, thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

"Tưởng nhớ và học tập tấm gương Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chúng ta càng trân trọng và quyết tâm phát huy giá trị tư tưởng, tinh thần của đồng chí. Trân trọng là hiểu đúng, ghi nhớ đúng, kể lại đúng, là đặt hình ảnh của đồng chí vào mạch nguồn lịch sử dân tộc một cách khách quan, công bằng, bình đẳng và sâu sắc; phát huy là tiếp nhận di sản trong cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí để không ngừng học tập, noi theo; là rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, bồi đắp tinh thần phụng sự Tổ quốc; là vận dụng sáng tạo những bài học quý báu ấy vào từng quyết sách, vào thực tiễn công tác và cuộc sống hằng ngày" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tấm gương ngời sáng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tấm gương ngời sáng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(NLĐO) - Tấm gương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ là di sản lịch sử mà còn là kim chỉ nam sống động cho việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm nhân 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(NLĐO) - Xúc động thắp nén hương thơm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

(NLĐO) - Cùng việc dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho hộ gia đình thuộc diện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

tỉnh Quảng Ngãi Nhà lãnh đạo Bộ Chính trị Ban chấp hành lễ kỷ niệm Ủy viên Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương đảng cố thủ tướng
