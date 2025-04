Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tới Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Lào Khamtay Siphandone ngày 4-4. Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 7-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ dự Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào Khamtay Siphandone tại Vientiane, Lào.

Trước đó, được tin đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào từ trần ngày 2-4-2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Điện chia buồn gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Ngày 3-4, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone tại Vientiane, Lào.

Ngày 3-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, chia buồn về việc thân phụ của Thủ tướng, đại tướng Khamtay Siphandone - nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào - từ trần.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane và quyền Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong.

Để tỏ lòng thương tiếc đại tướng Khamtay Siphandone và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đại tướng Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ 4 đến 5-4-2025.

Ngày 4-4, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu một số Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Đại tướng Khamtay Siphandone tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Đà Nẵng và TP HCM.