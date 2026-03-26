Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026), chiều 26-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng và cán bộ đoàn tiêu biểu - Ảnh: Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh; 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Tại cuộc gặp, đại diện thanh niên, cán bộ đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với thanh niên; nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan tới: Tạo thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài trẻ; tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của người trẻ khởi nghiệp, tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế; phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí; áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với các sáng kiến…

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, báo cáo tại cuộc gặp mặt - Ảnh: Nhật Bắc

Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, khẳng định tuổi trẻ Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, khơi sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu - Ảnh: Nhật Bắc

Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các đại biểu, các bạn trẻ ưu tú có mặt tại chương trình cùng đoàn viên thanh niên cả nước lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội" và "Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Người đúc kết: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh là do thanh niên". Theo Thủ tướng, lời dạy ấy không chỉ là thông điệp mang tầm vóc chiến lược mà còn mang niềm tin sâu sắc của Người đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên Việt Nam - lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được bồi dưỡng, khuyến khích và tiên phong đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong đó, quan điểm và yêu cầu xuyên suốt của Đảng đặt ra cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là phải xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, đam mê, hăng hái đi đầu, giỏi công tác thanh vận, là thủ lĩnh, người bạn đồng hành thân thiết, tấm gương sáng truyền cảm hứng cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, đại diện cho gương mặt thanh niên tiêu biểu phát biểu - Ảnh: Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các bạn trẻ xuất sắc, các cán bộ đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" và Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

"Lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích" trong mọi hoàn cảnh, mọi mặt trận

Thủ tướng nhấn mạnh, các thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay tự hào được tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm trưởng thành và phát triển của thanh niên Việt Nam.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam luôn thể hiện vai trò "rường cột của nước nhà", "lực lượng tiên phong", "mũi nhọn xung kích" xông pha trên mọi mặt trận bằng sức sáng tạo, niềm đam mê, cống hiến của tuổi trẻ, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám vượt qua giới hạn của chính mình để đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng và các đại biểu dự gặp mặt - Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định:"Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc".

Với tinh thần đó, Thủ tướng mong các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, cán bộ đoàn tiêu biểu và đoàn viên, thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hiện thực hóa khát vọng, ước mơ, hoài bão, lý tưởng của mình; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên".

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp, cống hiến trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay hãy phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng; luôn mang trong mình ý chí, khát vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn"; luôn "dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, dám đảm đương trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân"; dám chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, dám vượt qua chính mình trong cuộc sống, dám vượt ra khỏi khu vực an toàn trong công việc; luôn là lực lượng xung kích đi đầu cùng cả nước phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.