Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Úc

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11-3-2024 theo lời mời của Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Úc, thăm chính thức Úc và thăm chính thức New Zealand. Ảnh: Nhật Bắc

Đoàn đại biểu chính thức tham gia chuyến công tác cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân có: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (tham gia đoàn tại Úc); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam; Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm (tham gia đoàn tại Úc); Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng (tham gia đoàn tại Úc); Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung (tham gia đoàn tại New Zealand).

Ngoài ra, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương cùng tham gia chuyến công tác.

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Úc có chủ đề "Đối tác cho tương lai", được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Úc diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực. Hội nghị là dịp để hai bên rà soát quan hệ 50 năm qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập vào năm 2021.

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Úc và thăm chính thức New Zealand. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Úc và New Zealand trên cương vị mới, là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ đến hai nước sau hơn 7 năm qua.

Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao Đặc biệt là dấu mốc quan trọng trong lịch sử chung của Úc với khu vực. Dấu mốc thể hiện cam kết của Úc trong việc tăng cường hợp tác với khu vực Đông Nam Á và đảm bảo hai bên vẫn là đối tác trong tương lai. Úc rất coi trọng quan hệ đối tác với ASEAN và muốn tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa với ASEAN.

Úc đánh giá cao tầm quan trọng của Việt Nam cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ song phương mà Úc kỳ vọng sẽ phát triển và được nâng tầm hơn nữa sau chuyến thăm này.

Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm cho biết nhân chuyến thăm chính thức Úc của Thủ tướng, dự kiến hai bên sẽ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, thương mại, ngân hàng, tài chính, ngoại giao, giáo dục, tư pháp, khoa học công nghệ…

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Nhật Bắc

Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế, phát huy vị thế, vai trò Việt Nam trong ASEAN, trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN- Úc; đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Úc, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand.

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương Việt Nam - Úc và Việt Nam - New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn, trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, lao động...