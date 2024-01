Thủ tướng Phạm Minh Chính nhớ về "thời thanh niên sôi nổi" khi thăm Romania

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chiều 20-1 (giờ địa phương) đã tới Thủ đô Bucharest, bắt đầu thăm chính thức Romania từ ngày 20 đến 22-1.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phu nhân và đoàn tại sân bay Bucharest. Ảnh: Nhật Bắc

Điều đặc biệt là trước đây, Thủ tướng là lưu học sinh theo học ở Romania, tốt nghiệp đại học tại Romania, từng làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bucharest.

Chia sẻ cảm nhận khi quay lại thăm Romania trên cương vị Thủ tướng khi trả lời phỏng vấn Tập đoàn truyền thông Clever Group của Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cá nhân ông luôn lưu giữ tình cảm tốt đẹp và những ấn tượng, kỷ niệm sâu sắc về đất nước Romania tươi đẹp, con người Romania cần cù, thân thiện, mến khách và nghĩa tình.

"Tôi không bao giờ quên những năm tháng tuổi trẻ học tập và thời gian công tác tại Romania; lưu nhớ những gương mặt, giọng nói, tiếng cười và hình ảnh rất đỗi thân thương của các thầy cô, bạn bè Romania; chính nhờ họ mà đã góp phần quan trọng giúp những lưu học sinh chúng tôi có được những gì như ngày hôm nay"- Thủ tướng chia sẻ.

Ông cũng như các cựu lưu học sinh, lưu học sinh Việt Nam, luôn tri ân, ghi nhớ công lao của các thầy cô, bạn bè và nhân dân Romania đã dìu dắt, giúp đỡ trong thời gian học tập tại đây. "Với kiến thức, chuyên môn được đào tạo tại Romania, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc"- ông nói.

Thủ tướng bày tỏ rất vui mừng, xúc động trở lại Romania lần này và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy, tăng cường, làm sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, vì lợi ích của hai dân tộc, của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh chính sinh năm 1958. Trong thời gian từ tháng 9-1977 đến tháng 9-1984, ông học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Đại học Xây dựng Bucharest - Romania, Khoa xây dựng dân dụng - công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép.

Trong quá trình học đại học tại Romania, từ tháng 8-1982 đến tháng 9-1984, ông được bầu làm Bí thư Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn Romania và Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại nước cộng hòa Romania. Ông tốt nghiệp đại học vào tháng 9-1984.

Sau quá trình công tác tại Tổng cục An ninh, Bộ Công an, được đào tạo thêm nghiệp vụ tại Học viện Ngoại giao, Trường Tình báo (nay là Học viện Quốc tế) - Bộ Công an, từ tháng 3-1991 đến tháng 11-1994, ông là cán bộ Bộ Ngoại giao, Bí thư thứ 3, rồi Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Romania…

Sau đó, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác trước khi được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4-2021.

Chuyến thăm Romania của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang tính biểu tượng sâu sắc

Vào đầu năm 1950, Romania là một trong 10 nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam. Đây là điều rất đặc biệt vì thời điểm đó nước ta đang ở trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp hết sức ác liệt, do đó việc khai thông ra bên ngoài, thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước là đặc biệt quan trọng.

Trải qua 74 năm, qua rất nhiều biến động của thời cuộc, nhưng mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Romania vẫn phát triển hết sức tốt đẹp. Hợp tác toàn diện giữa hai nước đang được mở rộng và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, lao động, du lịch, giáo dục và đào tạo…

"Có thể nói, nhân dân Romania rất yêu quý đất nước, con người Việt Nam và ngược lại nhân dân Việt Nam cũng dành cho đất nước và nhân dân Romania những tình cảm quý mến chân thành. Tuy ở hai lục địa khác nhau, cách xa về khoảng cách địa lý nhưng sự hiểu biết, tình cảm, sự cảm thông, chia sẻ của hai đất nước đều rất tốt đẹp và có sự tương đồng sâu sắc

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp được xây đắp và thử thách qua các thời kỳ lịch sử, những năm gần đây, quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Romania đã có những bước phát triển mới"- ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh.

Đại sứ Romania tại Việt Nam, bà Cristina Romila cho biết, chuyến thăm Romania của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang tính biểu tượng sâu sắc, nêu bật mối quan hệ nhân dân hai nước bền chặt, trở thành nền tảng cho quan hệ song phương trong 74 năm qua.



"Chúng tôi có niềm vinh dự lớn khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tốt nghiệp đại học tại Romania. Nhiều lĩnh vực cùng có lợi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chuyến thăm diễn ra thành công và thực chất. Chúng tôi kỳ vọng các dự án và khuôn khổ hợp tác pháp lý song phương sẽ đạt tiến triển mới"- Đại sứ bày tỏ.