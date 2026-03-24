Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu phát triển năng lượng hạt nhân và tàu điện ngầm của Nga

Dương Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Bảo tàng Năng lượng nguyên tử và thăm Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow của Nga.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24-3 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Bảo tàng Năng lượng nguyên tử và thăm Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow. Đây là hai lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung phát triển.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình
Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu phát triển năng lượng hạt nhân và tàu điện ngầm của Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan Triển lãm hạt nhân tại Moscow. Ảnh: TTXVN

Bảo tàng Năng lượng nguyên tử nằm trong Trung tâm triển lãm Thành tựu kinh tế quốc dân ở thủ đô Moscow; được xây dựng từ năm 2018 và đưa vào khai thác từ năm 2023. Công trình gồm 4 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m2, có khả năng đón khoảng 2.100 khách tham quan cùng một lúc và 4.500 lượt khách/ngày.

Bảo tàng Năng lượng nguyên tử là nơi giới thiệu về lịch sử và những thành tựu hiện đại của lĩnh vực năng lượng hạt nhân Nga, tổ chức các triển lãm, các bài giảng và các cuộc họp kinh doanh để quảng bá và thông tin về những thành tựu và sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp hạt nhân Nga.

Bảo tàng được thiết kế như một trung tâm khoa học và dành cho cả công chúng và các chuyên gia trong ngành, gồm khu vực sinh hoạt chung, các phòng giảng, phòng thí nghiệm sáng tạo, vườn đọc sách, văn phòng và quán cà phê.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan, khám phá các khu triển lãm "Dự án Nguyên tử Liên Xô" và "Thời đại của những người tiên phong", giới thiệu về thời kỳ những khám phá "nguyên tử" đầu tiên và quan trọng nhất được thực hiện. Tiếp đến, Thủ tướng tham quan Triển lãm "Công nghiệp Hạt nhân hiện đại", tìm hiểu về các ứng dụng tiềm năng của công nghệ hạt nhân trong năng lượng, y học, công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp…

Tìm hiểu quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ nguyên tử, những yếu tố cốt lõi của khoa học và thực tiễn; nguồn lực con người, cơ sở vật chất của việc phát triển năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ngưỡng mộ về thành tựu phát triển năng lượng nguyên tử của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Liên Xô trước đây và Nga ngày nay đã có các dự án cụ thể hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ngay trong chuyến công tác này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai nước đã ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình, trong đó, ngoài phát triển năng lượng nguyên tử, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học nguyên tử trong các lĩnh vực y học, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp…

Hệ thống tàu điện ngầm tại Moscow có ý nghĩa tham chiếu cho Việt Nam

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow, nghe giới thiệu về lịch sử xây dựng trung tâm và định hướng phát triển trong tương lai; nghe giới thiệu về 16 phòng điều khiển 16 tuyến tàu điện ngầm của Moscow, cũng như Khu vực tổ chức vận hành tập trung toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm Moscow.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu phát triển năng lượng hạt nhân và tàu điện ngầm của Nga - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow. Ảnh: TTXVN

Hệ thống tàu điện ngầm Moscow là một trong những mạng lưới giao thông đô thị lớn và ấn tượng nhất thế giới. Đi vào hoạt động từ năm 1935, đến tháng 12-2024, hệ thống có tổng chiều dài 466,62 km với 271 ga, trở thành mạng lưới tàu điện ngầm dài nhất châu Âu và đứng thứ 8 trên thế giới. Với lưu lượng hành khách trung bình khoảng 7,5 triệu lượt người/ngày, đây là hệ thống tàu điện ngầm bận rộn nhất châu Âu và ngoài châu Á.

Một trong những điểm đặc biệt của hệ thống này là kiến trúc và trang trí bên trong của các ga tàu. Nhiều ga được thiết kế như những "cung điện ngầm", với trần cao, đèn chùm lộng lẫy, đá cẩm thạch và các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Hệ thống đã tích hợp nhiều công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm cho hành khách.

Tàu điện ngầm Moscow không chỉ là phương tiện giao thông hiệu quả, mà còn là biểu tượng văn hóa và lịch sử của Nga. Với sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành cao, kiến trúc độc đáo và công nghệ tiên tiến, hệ thống này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống đô thị của Moscow và là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với tinh thần "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ", Việt Nam đang triển khai các đột phá chiến lược, trong đó có đột phá phát triển hạ tầng. Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng giao thông, với nhiều tuyến đường sắt đô thị đã, đang và sẽ được đầu tư, nhất là tại Hà Nội và TPHCM, với tầm nhìn hiện đại, xanh và thông minh.

Kinh nghiệm phát triển hệ thống tàu điện ngầm tại Moscow có ý nghĩa tham chiếu cho phát triển hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, nhất là trong việc quy hoạch hệ thống tàu điện ngầm về hướng tuyến, độ dài, vị trí các nhà ga, trạm đầu mối, các nhà hành chính, các xưởng sản xuất, kết nối với các đường của mạng đường sắt chung và phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị và hệ thống giao thông nói chung…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow

(NLĐO)- Sáng 23-3, tại thủ đô Moscow (Nga), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sĩ vô danh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc, thúc đẩy các dự án khí LNG với Nga

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên - mở rộng hoạt động, đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam - Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chứng kiến ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

