Chiều 12-3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Viện. Ảnh: Nhật Bắc

Trao Quyết định và chúc mừng ông Trần Hồng Thái, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn thể hiện là một cán bộ gương mẫu, tâm huyết, luôn hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc được giao đảm nhiệm trọng trách mới thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với bản thân ông Trần Hồng Thái cũng như đối với sự phát triển của Viện Hàn lâm trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ với vai trò là người đứng đầu cơ quan được xem như là "cánh chim đầu đàn", lực lượng nòng cốt trong hệ thống khoa học quốc gia, ông Trần Hồng Thái cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phải tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị và đảm nhận sứ mệnh vinh quang nhưng hết sức nặng nề đưa Viện Hàn lâm phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh trước những khó khăn, thách thức; xây dựng Đảng bộ Viện thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh và trí tuệ tập thể.

Cùng với đó, triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, nhất là Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng ông Trần Hồng Thái cùng tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm chung sức đồng lòng, chủ động, đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần "Tôn vinh tri thức, đề cao khoa học", phát triển Viện Hàn lâm trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam, từng bước ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hồng Thái bày tỏ xúc động, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, đào tạo, tạo điều kiện để ông rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính; đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện, chỉ đạo để Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Ông Trần Hồng Thái cam kết tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; từng bước nâng cao vai trò vị thế của Viện và đóng góp vào bảo vệ, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, trước mắt là phục vụ mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong thời gian tới.