Thủ tướng: Phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành 2 tuyến cao tốc ở Lạng Sơn, Cao Bằng

Ngày 20-2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, thăm động viên lực lượng đang thi công, chỉ đạo thúc đẩy triển khai các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng). Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An; lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng.

Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc-Nam phía đông, có chiều dài 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, kết nối trực tiếp với 3 cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh. Dự án có tổng mức đầu tư 11.808 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 21-4-2024.

Các nhà đầu tư và nhà thầu đang huy động hơn 3.200 nhân sự và hơn 1.200 máy móc, đồng loạt triển khai trên 150 mũi thi công. Hiện, sản lượng triển khai dự án đạt 63% giá trị hợp đồng. Dự án đã thông tuyến cục bộ 50/59 km.

Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, có tổng chiều dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 25.550 tỉ đồng theo hình thức PPP. Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km bao gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt, có tổng mức đầu tư hơn 14.331 tỉ đồng, được khởi công vào ngày 1-1-2024. Giai đoạn 2 dự án được khởi công vào ngày 19-8-2025, bao gồm mở rộng 93,35 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27,71 km cao tốc nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh, với tổng mức đầu tư là 12.072 tỉ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20-1-2026, đến nay nhiều hạng mục công trình trong giai đoạn 1 đã được kịp thời điều chỉnh thiết kế phù hợp với việc mở rộng tại giai đoạn 2. Các nhà đầu tư đã triển khai thi công đồng thời cả hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỉ đồng.

Các nhà đầu tư và nhà thầu đã huy động hơn 1.300 thiết bị và hơn 2.800 nhân sự trên 211 mũi thi công. Đến nay, sản lượng giai đoạn 1 của dự án đạt tương đương 65% giá trị hợp đồng. Dự án đã thông tuyến cục bộ 85/93 km.

Khảo sát và kiểm tra hiện trường thi công các tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng, chứng kiến tiến triển toàn diện của các dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, kết quả của các chủ thể liên quan, đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để phát triển kinh tế-xã hội thì trước hết phải phát triển hạ tầng. Việc đầu tư các đường cao tốc kết nối với hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn với cả nước, kết nối các cửa khẩu với Trung Quốc, hoàn thành sớm ngày nào, thương mại, đầu tư, du lịch của hai tỉnh phát triển ngày đó, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Tặng quà, trò chuyện với bà con nhân dân được huy động tham gia làm việc cho các dự án cao tốc ngay trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng cảm ơn người dân đã nhường đất cho dự án, đồng thời tham gia dự án với các phần việc phù hợp; mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, đồng thời thực hiện chuyển đổi sản xuất phù hợp; khai thác không gian mới do tuyến đường tạo ra để phát triển kinh tế-xã hội.

Thăm, tặng quà chúc Tết đội ngũ kỹ sư, công nhân đang lao động trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Tập đoàn Đèo Cả, các doanh nghiệp tham gia dự án và đội ngũ công nhân, kỹ sư đã hy sinh niềm vui hạnh phúc cá nhân, làm việc xuyên lễ Tết, thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư, nhà thầu và kỹ sư, công nhân tiếp tục tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "thi công "3 ca 4 kíp", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để hoàn thành cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh vào dịp chào mừng 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi kiểm tra thực địa và động viên các lực lượng đang túc trực thi công dự án, chiều cùng ngày tại xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công về tình hình triển khai dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh Lạng Sơn và Cao Bằng là hai tỉnh phên dậu của đất nước, nằm trong chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược ở các vùng chiến lược của Đảng, Nhà nước. Biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn của các chủ thể liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mục tiêu là đến 19-5-2026 (kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) phải hoàn thành các giai đoạn 1 của các tuyến này.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tất cả các chủ thể phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lấy cảm hứng, phát huy tinh thần của trận đánh Đông Khê năm 1950, phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập Bộ chỉ huy Chiến dịch do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đứng đầu để rà soát, lập kế hoạch, chương trình hành động, điều chỉnh đường găng tiến độ, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chiều 20-2, Thủ tướng đã thăm Khu tái định cư Đông Khê, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng-là khu tái định cư cho bà con trong vùng dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

