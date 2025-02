Thủ tướng: TP HCM và nhiều địa phương đạt doanh thu du lịch Tết cao

Ngày 3-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Phát biểu tại cuộc họp nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng ta sau 95 năm gánh vác sứ mệnh lịch sử đã đưa đất nước ta từ lầm than đến giành độc lập, tự do, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới thành công, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ Đảng ta không có mục đích nào khác là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và đã lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

"Chúc mừng Đảng ta 95 năm, mừng xuân, mừng năm mới, mừng nhân dân phấn khởi đón Tết vui tươi, sum vầy, nghĩa tình, đầm ấm, lành mạnh, tiết kiệm và cơ bản an toàn, không khí rất "Tết" với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, "trong ấm ngoài êm". Nhà nhà có Tết, người người có Tết, cả nước có Tết và nhân dân ai cũng có Tết"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đã điểm lại tình hình trong dịp Tết năm nay và đánh giá cao 63 tỉnh, thành phố, các cấp, các ngành đã triển khai các hoạt động, sự kiện chăm lo an sinh xã hội cho người dân như: Tết nhân ái, Tết sum vầy - Xuân chia sẻ, Ngày hội công nhân, Chợ Tết công đoàn, Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản…

Đặc biệt, cả nước đã hỗ trợ, tặng quà 13,5 triệu lượt đối tượng (chiếm hơn 13% dân số cả nước) với tổng kinh phí gần 8.000 tỉ đồng và 3,8 triệu lượt đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh có khăn được hỗ trợ, tặng quà Tết với tổng kinh phí gần 2.600 tỉ đồng.

Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa tương đối ổn định trong dịp Tết, hàng hóa thị trường Tết phong phú, đa dạng, giá cả ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân được bảo đảm. Giao thông, vận tải và thông tin liên lạc được thông suốt.



Theo đánh giá của lãnh đạo Chính phủ, công tác tổ chức các lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thông tin được coi trọng, tổ chức rộng khắp, hoạt động truyền thông phong phú với chủ đề chính là mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước...

Đặc biệt, các yếu tố văn hóa truyền thống cốt lõi của dân tộc được khai thác mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí khởi sắc, người dân được thụ hưởng các giá trị văn hóa nhiều hơn.

Cùng với đó, du lịch có nhiều khởi sắc, nhất là du lịch quốc tế, nhiều địa phương đạt doanh thu cao như Quảng Ninh, TP HCM, Huế, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang (Phú Quốc)…

Thủ tướng đánh giá chung, việc tổ chức chuẩn bị, đón Tết cơ bản đạt các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi của cả dân tộc, tạo đà, tạo lực cho cả nước bước vào năm 2025.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho biết sắp tới Đảng bộ Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị đầu tiên để triển khai nhiệm vụ. Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm 13 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 67 nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai ngay sau Tết. Tiếp tục hoàn thành các dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai và chuẩn bị tốt việc triển khai các dự án hạ tầng lớn thời gian tới như các dự án đường sắt, nhà máy điện hạt nhân…

Nhấn mạnh ngay sau Tết là mùa lễ hội, Thủ tướng lưu ý cùng với triển khai các nhiệm vụ thường xuyên phải tổ chức thật tốt để người dân tham gia các lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, chống mê tín, dị đoan, lãng phí. Đối với kỳ họp Quốc hội sắp tới, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp.

Tại phiên họp, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục cố gắng, phấn đấu với tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, đã bàn là phải thông, chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, mang lại hiệu quả, sản phẩm cụ thể.