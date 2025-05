Thủ tướng: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân

Sáng 6-5, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chúng ta vừa đi qua những ngày tháng 4 lịch sử với tinh thần "thần tốc và táo tạo", triển khai tốt, hoàn thành rất nhiều công việc với khối lượng lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Đặc biệt, các bộ ngành, địa phương, cơ quan đã tổ chức chu đáo, thành công chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khánh thành, khởi công 80 dự án, công trình lớn trên cả nước.

Bên cạnh đó, trong tháng 4, các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan cũng đã chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội; quyết liệt triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên và ứng phó với chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Đồng thời, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua rất kịp thời Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Với mục tiêu đã đề ra là tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu dự họp tập trung thảo luận về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời, thảo luận việc cụ thể hoá, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng cũng lưu ý cần chuẩn bị tốt việc đàm phán với Mỹ; các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh (khánh thành, khởi công các công trình, dự án lớn, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội…).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4-2025 ước tính tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, IIP ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 6,3%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4 ước đạt 582,1 ngàn tỉ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.285,5 ngàn tỉ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 276,89 tỉ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 13,0%; nhập khẩu tăng 18,6%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,79 tỉ USD.

Báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 ngày 5-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia mà phía Mỹ ưu tiên đàm phán về chính sách thuế quan. Dự kiến, phiên đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra ngày 7-5.