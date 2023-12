Ngày 5-12, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết (ảnh minh hoạ)

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp...

Ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; vi phạm khi qua đường ngang; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các sở Giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết.

Bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí; phối hợp với các cơ quan liên quan không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí cảng hàng không.

Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại (hoàn thành 1 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán).

Đồng thời có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn giao thông, nhất là thời điểm trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính ra vào nội đô Hà Nội và TP HCM, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức Lễ hội xuân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến bay; không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định.