Thú vị phiên chợ cuối tuần

Chợ phiên cuối tuần ở TP HCM được tổ chức đều đặn ngoài trời (có lắp bạt che) ở các nhà văn hóa, sân vận động. Có thể kể đến những địa điểm như: Hello Weekend Market, The Box Market, The New District…



Mặt hàng thủ công là đặc trưng ít khi thiếu vắng trong các chợ phiên.

Thay vì đặt hàng trực tuyến hay vào trung tâm thương mại mua sắm, nhiều bạn trẻ thích chờ đến cuối tuần để đi chợ phiên. Sản phẩm, hàng hóa bắt mắt, đa dạng, giá dễ chịu. Ngoài việc sắm sửa, bạn trẻ còn có thể thưởng thức món ngon hoặc xem biểu diễn âm nhạc... Chợ phiên cũng là cơ hội để các nhà khởi nghiệp trẻ tiếp cận khách hàng. Tất cả đem đến trải nghiệm phong phú, náo nhiệt. Do đó, các phiên chợ luôn thu hút đông đảo gen Z và khách nước ngoài, nhất là vào chiều tối.