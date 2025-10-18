Thua kiện, 1 xã ở Thanh Hóa phải bồi thường 390 triệu đồng cho người dân

Mới đây, Tòa an nhân dân Khu vực 3 - Thanh Hóa đã đưa ra xét xử và buộc UBND xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải bồi thường cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lài (ngụ xã Minh Sơn cũ, nay là xã Triệu Sơn), người đã đổi đất của gia đình để xã mở rộng trường mầm non hơn 10 năm trước.

Đoạn tường được gia đình ông Lài xây chắn ngang trường để đòi quyền lợi trước đó

Trước đó, ngày 8-6, ông Nguyễn Văn Lài đã thuê thợ xây một bức tường tại vị trí trung tâm sân Trường Mầm non Minh Sơn. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ tháng 7-2014, UBND xã Minh Sơn cũ (nay là xã Triệu Sơn) đã thỏa thuận với gia đình ông Lài đổi hơn 950 m2 đất ở của gia đình lấy một mảnh đất khác gần Trạm Y tế xã để mở rộng trường.

Gia đình ông Lài đồng ý nhận hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kèm văn bản thỏa thuận đổi đất. Tuy nhiên, sau 11 năm, gia đình ông vẫn chưa được giao đất như cam kết. Ông Lài nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền xã và cấp trên nhưng không được giải quyết.

Bức xúc vì bị "bội ước", gia đình ông Lài đã cho xây tường rào để gây sức ép, đòi quyền lợi.

Vụ việc sau đó được Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa thụ lý, đưa ra xét xử, tuyên phạt gia đình ông Lài thắng kiện, buộc UBND xã Triệu Sơn bồi thường 390 triệu đồng.

Sau khi tòa phán quyết ông Lài thắng kiện, buộc xã bồi thường 390 triệu đồng, ông Lài đã tháo dỡ bức tường rào

Đại diện UBND xã Triệu Sơn cho biết hiện gia đình ông Lài đã tự nguyện tháo dỡ bờ tường sau khi Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa đưa ra phán quyết. Đồng thời, cho hay xã đang chờ tòa ban hành bản án chính thức để có cơ sở xử lý dứt điểm vụ việc.

Cũng theo đại diện UBND xã Triệu Sơn, việc bồi thường số tiền 390 triệu đồng, sau khi bản án có hiệu lực, xã sẽ cân đối các nguồn vốn để chi trả theo quy định.

"Việc này tồn tại đã lâu, từ thời chính quyền cấp xã cũ, khi chính quyền mới đi vào hoạt động, chúng tôi đã rốt ráo vào cuộc để xử lý, giải quyết nhanh, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người dân"- đại diện UBND xã Triệu Sơn thông tin.