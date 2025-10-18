Thua kiện, 1 xã ở Thanh Hóa phải bồi thường 390 triệu đồng cho người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thua kiện, 1 xã ở Thanh Hóa phải bồi thường 390 triệu đồng cho người dân

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đổi đất cho xã xây trường mầm non, suốt 10 năm không được giải quyết, 1 hộ dân ở Thanh Hóa đã kiện ra tòa và tòa tuyên xã phải bồi thường 390 triệu đồng

Mới đây, Tòa an nhân dân Khu vực 3 - Thanh Hóa đã đưa ra xét xử và buộc UBND xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải bồi thường cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lài (ngụ xã Minh Sơn cũ, nay là xã Triệu Sơn), người đã đổi đất của gia đình để xã mở rộng trường mầm non hơn 10 năm trước.

Tòa tuyên 1 xã ở Thanh Hóa phải bồi thường 390 triệu đồng cho dân - Ảnh 1.

Đoạn tường được gia đình ông Lài xây chắn ngang trường để đòi quyền lợi trước đó

Trước đó, ngày 8-6, ông Nguyễn Văn Lài đã thuê thợ xây một bức tường tại vị trí trung tâm sân Trường Mầm non Minh Sơn. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ tháng 7-2014, UBND xã Minh Sơn cũ (nay là xã Triệu Sơn) đã thỏa thuận với gia đình ông Lài đổi hơn 950 m2 đất ở của gia đình lấy một mảnh đất khác gần Trạm Y tế xã để mở rộng trường.

Gia đình ông Lài đồng ý nhận hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, kèm văn bản thỏa thuận đổi đất. Tuy nhiên, sau 11 năm, gia đình ông vẫn chưa được giao đất như cam kết. Ông Lài nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền xã và cấp trên nhưng không được giải quyết.

Bức xúc vì bị "bội ước", gia đình ông Lài đã cho xây tường rào để gây sức ép, đòi quyền lợi.

Vụ việc sau đó được Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa thụ lý, đưa ra xét xử, tuyên phạt gia đình ông Lài thắng kiện, buộc UBND xã Triệu Sơn bồi thường 390 triệu đồng.

Tòa tuyên 1 xã ở Thanh Hóa phải bồi thường 390 triệu đồng cho dân - Ảnh 2.

Sau khi tòa phán quyết ông Lài thắng kiện, buộc xã bồi thường 390 triệu đồng, ông Lài đã tháo dỡ bức tường rào

Đại diện UBND xã Triệu Sơn cho biết hiện gia đình ông Lài đã tự nguyện tháo dỡ bờ tường sau khi Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa đưa ra phán quyết. Đồng thời, cho hay xã đang chờ tòa ban hành bản án chính thức để có cơ sở xử lý dứt điểm vụ việc.

Cũng theo đại diện UBND xã Triệu Sơn, việc bồi thường số tiền 390 triệu đồng, sau khi bản án có hiệu lực, xã sẽ cân đối các nguồn vốn để chi trả theo quy định.

"Việc này tồn tại đã lâu, từ thời chính quyền cấp xã cũ, khi chính quyền mới đi vào hoạt động, chúng tôi đã rốt ráo vào cuộc để xử lý, giải quyết nhanh, đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người dân"- đại diện UBND xã Triệu Sơn thông tin.

Tin liên quan

Yêu cầu báo cáo vụ 6 giáo viên thắng kiện nhưng chưa được bồi thường

Yêu cầu báo cáo vụ 6 giáo viên thắng kiện nhưng chưa được bồi thường

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì báo cáo vụ 6 giáo viên thắng kiện nhiều năm nhưng đến nay chưa được bồi thường.

Lâm Đồng: Không để xảy ra lợi dụng chính sách bồi thường tại dự án đường cao tốc

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, không để xảy ra các vấn đề trục lợi chính sách bồi thường đất thực hiện dự án đường cao tốc.

Người dân viết đơn trình báo vì tài xế hứa bồi thường nhưng "biệt tăm"

(NLĐO) - Vụ việc khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, người dân viết đơn gửi cơ quan chức năng mong được hỗ trợ giải quyết.

tỉnh Thanh Hóa Trường mầm non xây trường mầm non buộc bồi thường một xã ở Thanh Hóa bồi thường 390 triệu đồng xây tường rào ngăn trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo