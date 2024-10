Thuận Nguyễn, Quốc Cường, Huỳnh Anh Tuấn so độ "ngầu"

Nhiều khách mời đến chúc mừng đoàn phim "Domino: Lối thoát cuối cùng": NSƯT Công Ninh, Huỳnh Kiến An, Thúy Diễm, Jun Vũ, Hải Nam, Kiều Trinh, Thân Thúy Hà, Trâm Anh,....



Thuận Nguyễn và Henry Vig Nguyễn điển trai với vest tông màu sáng. Trong khi đó, Quốc Cường và Huỳnh Anh Tuấn chọn vest tối màu. "Bộ tứ" hành động của phim thể hiện thần thái khác biệt nhau.

Thuận Nguyễn

Quốc Cường đắt show điện ảnh

Huỳnh Anh Tuấn trở lại màn ảnh rộng

Quốc Cường và Henry Vig Nguyễn

"Bộ tứ" hành động của phim "Domino: Lối thoát cuối cùng"

Chia sẻ về lần trở lại với thể loại hành động, Thuận Nguyễn tâm sự rằng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương, anh đã quyết định tham gia dự án. Khác với vai diễn phản diện Hải "chó điên" từng thể hiện trong "Thanh Sói: Cúc dại trong đêm", vai An của anh sẽ mang đến hình ảnh khác biệt.



Quốc Cường vào vai Lâm Ngọc - cánh tay đắc lực của ông trùm trong "Domino: Lối thoát cuối cùng".

Anh có cơ hội thử sức với hành động ở độ tuổi U50. Nói về cơ hội tái xuất màn ảnh, Quốc Cường cảm ơn bộ đôi Lý Hải - Minh Hà vì cho anh cơ hội ở "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh".

Nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Hoàng Thế. Anh không ngần ngại khẳng định mình vẫn còn lửa nghề với nghệ thuật và sẵn sàng tham gia các vai diễn dù khó khăn đến đâu.

Henry Vig Nguyễn có cơ hội tham gia vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên nên xuyên suốt qua trình tham gia phim, không ít lần anh phải đối mặt với nhiều thử thách đặc biệt ở các pha hành động.

Phim lấy bối cảnh ở Mỹ, kể về An - con trai của "ông trùm" nhưng được cha mình che chắn, sống yên ổn ở Việt Nam. Mọi chuyện trở nên thay đổi với An khi cha anh bị ám sát và sau đó qua đời. Những biến cố ập đến khiến An phải thận trọng đưa ra các lựa chọn sống còn cho mình. Phim ra rạp từ 11-10.

Cùng diễn viên Kiều Trinh