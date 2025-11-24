Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Bài và ảnh: Hải Đường

Tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 là địa phương thuộc nhóm khá của cả nước về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Triển khai thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tây Ninh xác định 3 trụ cột giữ vai trò trung tâm và là động lực quan trọng trong sự phát triển, tăng trưởng của địa phương đến năm 2030.

Bà Hồ Thị Diệp Thúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh phấn đấu đến năm 2030 là địa phương thuộc nhóm khá của cả nước về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết 57/2024, Tây Ninh ưu tiên đầu tư cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng - Ảnh 1.

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai chương trình “Đại sứ số, gia đình số”

Tây Ninh đã đặt ra 10 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện mục tiêu này.Cụ thể, tăng sự đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 55%; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương đạt tối thiểu 45 điểm; tỉnh có ít nhất 40 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, công nghệ cao; nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số, quy mô kinh tế số đạt 30% GRDP tỉnh; 90% dân số trưởng thành có kỹ năng số, tiếp cận dịch vụ số...

Tây Ninh cũng đề ra chỉ tiêu về nguồn nhân lực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 12 người/10.000 dân. Đến năm 2026, tỉnh khởi công khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo; xây dựng ít nhất một khu đô thị thông minh và triển khai mô hình "xã - phường thông minh".

Về chuyển đổi số, Tây Ninh đặt ra chỉ tiêu tăng tốc trên cả 3 trụ cột gồm: Chính quyền số hiệu lực, hiệu quả; kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng; xã hội số tạo môi trường phát triển mới, lấy người dân làm trung tâm. Tỉnh sẽ chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số đồng bộ, an toàn, kết nối thông suốt.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, để đáp ứng nhu cầu về nhân lực, tỉnh tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm tại TP HCM, Đồng Nai… "Với những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, Tây Ninh kỳ vọng tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả và chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn tới" - bà Hồ Thị Diệp Thúy nhấn mạnh.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo