Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Triển khai thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tây Ninh xác định 3 trụ cột giữ vai trò trung tâm và là động lực quan trọng trong sự phát triển, tăng trưởng của địa phương đến năm 2030.

Bà Hồ Thị Diệp Thúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh phấn đấu đến năm 2030 là địa phương thuộc nhóm khá của cả nước về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết 57/2024, Tây Ninh ưu tiên đầu tư cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Tỉnh Tây Ninh đang triển khai chương trình “Đại sứ số, gia đình số”

Tây Ninh đã đặt ra 10 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện mục tiêu này.Cụ thể, tăng sự đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt tối thiểu 55%; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương đạt tối thiểu 45 điểm; tỉnh có ít nhất 40 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, công nghệ cao; nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số, quy mô kinh tế số đạt 30% GRDP tỉnh; 90% dân số trưởng thành có kỹ năng số, tiếp cận dịch vụ số...

Tây Ninh cũng đề ra chỉ tiêu về nguồn nhân lực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 12 người/10.000 dân. Đến năm 2026, tỉnh khởi công khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo; xây dựng ít nhất một khu đô thị thông minh và triển khai mô hình "xã - phường thông minh".

Về chuyển đổi số, Tây Ninh đặt ra chỉ tiêu tăng tốc trên cả 3 trụ cột gồm: Chính quyền số hiệu lực, hiệu quả; kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng; xã hội số tạo môi trường phát triển mới, lấy người dân làm trung tâm. Tỉnh sẽ chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số đồng bộ, an toàn, kết nối thông suốt.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, để đáp ứng nhu cầu về nhân lực, tỉnh tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm tại TP HCM, Đồng Nai… "Với những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, Tây Ninh kỳ vọng tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả và chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn tới" - bà Hồ Thị Diệp Thúy nhấn mạnh.



