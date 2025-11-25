HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thúc đẩy hợp tác, nâng tầm siêu đô thị TP HCM

THÁI PHƯƠNG - LÊ TỈNH thực hiện

TP HCM kỳ vọng nêu bật 2 động lực phát triển mới cho nền kinh tế là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu đã trở thành "thương hiệu" đối ngoại uy tín, góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh TP HCM như một trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

.Phóng viên: Ông có thể chia sẻ về tiến độ chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tới thời điểm này?

Thúc đẩy hợp tác, nâng tầm siêu đô thị TP HCM - Ảnh 1.

- Ông LÊ TRƯỜNG DUY - Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TP HCM, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu: Diễn đàn Kinh tế TP HCM, nay đổi tên là Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, chính thức diễn ra từ ngày 25 đến 27-11 tại TP HCM. Tính đến cuối ngày 24-11, ban tổ chức đã hoàn chỉnh toàn bộ nội dung chương trình sau nhiều vòng rà soát kỹ lưỡng theo yêu cầu của Chính phủ và đồng hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các quốc gia, khoảng 30 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam, cùng chuyên gia, nhà khoa học và hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Úc, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…); 8 đoàn từ các địa phương quốc tế; 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu…

Thúc đẩy hợp tác, nâng tầm siêu đô thị TP HCM - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo TP HCM đã có buổi tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 vào cuối ngày 24-11 .Ảnh: LÊ TỈNH

Thành phần đại biểu đến từ nhiều quốc gia đã được bố trí hợp lý vào từng phiên làm việc, bảo đảm tương tác trực tiếp giữa lãnh đạo các nước với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò chủ động điều phối của TP HCM.

Toàn bộ các hợp phần trọng tâm của diễn đàn từ phiên toàn thể, 3 phiên thảo luận song song đến đối thoại chính sách và đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đều được TP HCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để thống nhất.

Điểm nhấn của diễn đàn là talkshow truyền cảm hứng dành cho giới trẻ và chương trình CEO500 - TEA CONNECT, kết nối lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo WEF và hơn 500 CEO toàn cầu (ngày 25-11).

Trong ngày 26-11 sẽ có phiên toàn thể và các báo cáo chiến lược về chuyển đổi xanh, kinh tế thông minh, quản trị siêu đô thị, sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Chiều cùng ngày là đối thoại giữa lãnh đạo các bộ, ngành và chuyên gia quốc tế. Sau đó là phiên trao đổi trực tiếp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành WEF - ông Stephan Mergenthaler.

Có thể thấy sự đa dạng trong thành phần tham dự là minh chứng cho uy tín và vị thế của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, nơi kiến tạo một nền tảng đối thoại chiến lược toàn diện, có giá trị chuyên môn cao, thúc đẩy hợp tác đa quốc gia trong lĩnh vực kinh tế xanh, số và đổi mới sáng tạo.

.Chủ đề trọng tâm của diễn đàn năm nay là chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, ông có thể chia sẻ về mục tiêu và tầm nhìn này? Định hướng này có gắn với chiến lược xây dựng TP HCM trở thành siêu đô thị mà thành phố đang đặt ra hay không, thưa ông?

- Chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam khi hướng tới nền kinh tế phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng. Đây là chủ đề được chọn trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, khi các động lực truyền thống dần đến ngưỡng.

Thông qua chủ đề này, TP HCM cũng kỳ vọng nêu bật 2 động lực phát triển mới cho nền kinh tế là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây cũng là hướng đi chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Tăng trưởng nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ số song hành cùng việc bảo vệ môi trường và hướng đến con người là trung tâm.

Sau 5 kỳ tổ chức, diễn đàn đã trở thành "thương hiệu" đối ngoại uy tín, góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh TP HCM như một trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. UBND TP HCM và Bộ Ngoại giao đã và đang tích cực trao đổi với WEF và các tổ chức quốc tế để thúc đẩy Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành sự kiện thường niên trong khu vực.

.Ông có thể nói rõ hơn vai trò của TP HCM trong kết nối, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp hợp tác với quốc tế, nâng tầm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, qua diễn đàn này?

- Với không gian phát triển mới cùng quy mô kinh tế, dân số và nhu cầu tăng trưởng ngày càng lớn, TP HCM đang đứng trước yêu cầu phải tìm ra một mô hình phát triển mới, linh hoạt và hiệu quả hơn. Thành phố cần tối ưu hóa không gian đô thị, khai thác tốt hơn nguồn lực hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững.

Diễn đàn năm nay được kỳ vọng giúp doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác toàn cầu, nắm bắt các xu hướng phát triển hiện đại và đủ tầm, đủ nguồn lực, trí tuệ, bản lĩnh để hòa nhập với sân chơi quốc tế. Đơn cử, chương trình kết nối CEO500 - TEA CONNECT với chủ đề "TP HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" sẽ mở ra không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và chính quyền TP HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ, quản trị đô thị hiện đại…

Chương trình cũng mở ra những hợp tác chiến lược giữa các cơ quan quản lý, trung tâm đổi mới sáng tạo, tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế, trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian, logistics - cảng biển, tài chính quốc tế và thu hút nguồn vốn kiều hối cho khoa học - công nghệ. Những chương trình hợp tác này là bước khởi đầu cho những dự án quy mô lớn, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao tại TP HCM. Qua đó khẳng định vai trò trung tâm kết nối quốc tế của Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Đặc biệt, những cam kết, sáng kiến và chương trình hợp tác được công bố trong ngày 26-11 sẽ đặt nền móng cho các dự án liên kết quốc tế dài hạn, góp phần củng cố vị thế TP HCM như một trung tâm kinh tế xanh, thông minh và đổi mới sáng tạo của khu vực. 

Cơ hội quảng bá cho Việt Nam và TP HCM

Chiều 24-11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có buổi tổng duyệt Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 tại 2 địa điểm: Gem Center (8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn) và Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala (số 10, cổng đường D6, phường An Khánh). Tham gia đoàn khảo sát có Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà và lãnh đạo các đơn vị.

Qua buổi tổng duyệt, Phó Thủ tướng đánh giá công tác bố trí không gian cơ bản đã đạt yêu cầu. Ông hoan nghênh các tiết mục nghệ thuật thể hiện được tinh thần kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.


