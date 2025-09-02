Ngày 1-9, tại phiên họp mở rộng của Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 ở TP Thiên Tân - Trung Quốc, với tư cách khách mời của nước chủ nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng để chia sẻ về thành tựu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm, mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng lần này là cơ hội để những người đứng đầu Chính phủ các quốc gia thành viên của SCO cũng như những nhà lãnh đạo khách mời như Việt Nam chia sẻ, trao đổi về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đối thoại, tăng cường chủ nghĩa đa phương để duy trì, bảo đảm ổn định và an ninh khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững - một lĩnh vực mà các thành viên SCO ngày càng quan tâm, là một yếu tố nền tảng để bảo đảm cho an ninh và phát triển lâu dài của khu vực châu Á cũng như trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: NHẬT BẮC

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, và có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, thống nhất một số biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; nhấn mạnh Việt Nam chủ trương thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trao đổi với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ cùng với các nước quyết tâm thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Hai bên nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất trong việc giữ vững đoàn kết và thống nhất ASEAN; đẩy mạnh thương mại và đầu tư nội khối; tiếp tục khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, trao đổi các biện pháp tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.