Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - châu Âu

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Đồng thời, đề nghị EU thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" xuất khẩu đối với hải sản của Việt Nam; tiếp tục duy trì hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam...



Ông Josep Borrell khẳng định EU coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại khu vực. EU đang triển khai mạnh mẽ một số chiến lược, sáng kiến hợp tác, trong đó có các dự án hợp tác với ASEAN và tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu của EU, mong muốn nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Josep Borrell Fontelles ngày 30-7. Ảnh: TTXVN

Hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC Josep Borell đã hội đàm. Ông Josep Borell cũng có các cuộc hội kiến Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.