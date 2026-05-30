Thúc đẩy nhiều sáng kiến hợp tác kinh tế

Thương vụ Việt Nam tại Singapore, dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 18,8 tỉ SGD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 10,2 tỉ SGD, tăng 8,9%. Nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 8,5 tỉ SGD, tăng 133%. Tính riêng hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và Singapore, 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất siêu sang Singapore 5,36 tỉ SGD (tương đương hơn 4,18 tỉ USD).

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Singapore, chia sẻ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore được kỳ vọng tạo thêm động lực cho giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng, thực chất và chất lượng cao hơn giữa Việt Nam - Singapore, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025, hai bên thúc đẩy nhiều sáng kiến như: Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) phát thải thấp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore, hợp tác AI, fintech, dữ liệu lớn, thương mại điện tử và chuyển đổi năng lượng sạch. Theo ông, trọng tâm hiện nay là cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Hai bên còn nhiều dư địa phát triển các khu VSIP thế hệ mới theo hướng thông minh, phát thải thấp, tích hợp trung tâm dữ liệu, logistics xanh và năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực công nghệ cao như AI, Fintech, bán dẫn, an ninh mạng, thương mại điện tử và thanh toán xuyên biên giới cũng được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới trong hợp tác song phương.

"Singapore có thế mạnh về vốn, công nghệ, quản trị và mạng lưới tài chính quốc tế trong khi Việt Nam có lợi thế về thị trường, năng lực sản xuất và tốc độ tăng trưởng cao. Sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế sẽ tiếp tục mở rộng ra không gian hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, năng lượng sạch và sản xuất xanh" - ông Thắng nhìn nhận.

Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics của Singapore để mở rộng thị trường. Thương vụ sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam tại Singapore.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn giữa xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh như tài chính, logistics, chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế xanh, năng lượng sạch, đô thị thông minh, AI, bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Để thúc đẩy cơ hội hợp tác, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho hay sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn bền vững và truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn, nhà phân phối, nền tảng thương mại điện tử, quỹ đầu tư, trung tâm đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tại Singapore. Tăng cường chương trình xúc tiến chuyên đề về kinh tế xanh, kinh tế số, logistics thông minh, thương mại điện tử, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.