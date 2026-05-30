HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thúc đẩy nhiều sáng kiến hợp tác kinh tế

Thùy Linh

4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore

Thương vụ Việt Nam tại Singapore, dẫn nguồn số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt 18,8 tỉ SGD, tăng 43,7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt 10,2 tỉ SGD, tăng 8,9%. Nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 8,5 tỉ SGD, tăng 133%. Tính riêng hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và Singapore, 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất siêu sang Singapore 5,36 tỉ SGD (tương đương hơn 4,18 tỉ USD).

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Singapore, chia sẻ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore được kỳ vọng tạo thêm động lực cho giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng, thực chất và chất lượng cao hơn giữa Việt Nam - Singapore, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025, hai bên thúc đẩy nhiều sáng kiến như: Các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) phát thải thấp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore, hợp tác AI, fintech, dữ liệu lớn, thương mại điện tử và chuyển đổi năng lượng sạch. Theo ông, trọng tâm hiện nay là cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Hai bên còn nhiều dư địa phát triển các khu VSIP thế hệ mới theo hướng thông minh, phát thải thấp, tích hợp trung tâm dữ liệu, logistics xanh và năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực công nghệ cao như AI, Fintech, bán dẫn, an ninh mạng, thương mại điện tử và thanh toán xuyên biên giới cũng được dự báo sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới trong hợp tác song phương.

"Singapore có thế mạnh về vốn, công nghệ, quản trị và mạng lưới tài chính quốc tế trong khi Việt Nam có lợi thế về thị trường, năng lực sản xuất và tốc độ tăng trưởng cao. Sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế sẽ tiếp tục mở rộng ra không gian hợp tác mới trong các lĩnh vực công nghệ cao, logistics, năng lượng sạch và sản xuất xanh" - ông Thắng nhìn nhận.

Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics của Singapore để mở rộng thị trường. Thương vụ sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam tại Singapore.

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hơn giữa xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh như tài chính, logistics, chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế xanh, năng lượng sạch, đô thị thông minh, AI, bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Để thúc đẩy cơ hội hợp tác, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho hay sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn bền vững và truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn, nhà phân phối, nền tảng thương mại điện tử, quỹ đầu tư, trung tâm đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tại Singapore. Tăng cường chương trình xúc tiến chuyên đề về kinh tế xanh, kinh tế số, logistics thông minh, thương mại điện tử, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo