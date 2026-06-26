Thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê

Và điều đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

TP Hà Nội vừa đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. Khi hoàn thành, 3 dự án này sẽ bổ sung hàng ngàn căn hộ phục vụ nhu cầu an cư của người dân.

Giảm áp lực về chỗ ở cho người dân

Nhiều năm qua, việc đô thị hóa mạnh mẽ cùng tốc độ gia tăng dân số cơ học khiến nhu cầu nhà ở tại TP Hà Nội luôn ở mức rất cao. Trong khi đó, thị trường bất động sản chủ yếu tập trung vào phân khúc mua bán, còn nhà ở cho thuê phát triển manh mún, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của người lao động, công chức, viên chức, sinh viên và các nhóm dân cư có thu nhập thấp, kể cả trung bình.

Do vậy, việc TP Hà Nội triển khai hàng loạt dự án nhà ở cho thuê mang ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, nổi bật là dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, với quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 1.396 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Đây được xem là dự án tiên phong trong mô hình phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn bằng nguồn lực nhà nước.

Phối cảnh một dự án nhà ở cho thuê vừa được khởi công. Ảnh: C.T.V

Dự án tại khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp sẽ tận dụng quỹ nhà ở sinh viên hiện nay, thông qua việc cải tạo 2 tòa nhà A2, A3 và xây dựng tòa nhà A4, cung cấp hơn 131.000 m2 sàn xây dựng phục vụ nhu cầu thuê nhà của người dân. Đây không chỉ là giải pháp tiết kiệm nguồn lực đầu tư mà còn thể hiện tư duy linh hoạt trong việc khai thác tài sản công.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng khởi công dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư hơn 3.562 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Khi hoàn thành vào năm 2028, dự án sẽ góp phần hình thành khu nhà ở hiện đại, đồng bộ, tạo thêm nguồn cung đáng kể cho thị trường thuê nhà khu vực phía Đông thành phố.

Đáng chú ý, khu vực tư nhân cũng bắt đầu tham gia mạnh mẽ lĩnh vực này. Dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, do Công ty CP Him Lam đầu tư trên diện tích khoảng 25 ha, dự kiến cung cấp khoảng 4.000 căn hộ cho thuê cùng hệ thống trường học, cây xanh và các tiện ích công cộng đồng bộ. Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân cho thấy mô hình nhà ở cho thuê đang dần trở thành hướng đi hấp dẫn, mở ra khả năng huy động nguồn lực xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng.

Khi 3 dự án nêu trên hoàn thành, hàng ngàn căn hộ mới sẽ được đưa vào khai thác. Việc này sẽ góp phần giảm áp lực về chỗ ở cho người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhiều nhóm đối tượng khác chưa có điều kiện sở hữu nhà ở.

Phát huy cơ chế đặc thù

Thủ tướng Lê Minh Hưng từng nhấn mạnh nhà ở cho thuê phải được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân - lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang - vốn có nhu cầu rất lớn về việc thuê nhà với giá hợp lý. Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội ưu tiên làm điểm, đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch, quỹ đất, quỹ nhà là tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê.

Ba dự án khởi công mới đây không chỉ bổ sung hàng ngàn căn hộ cho thuê mà còn đánh dấu bước đi mới của TP Hà Nội trong chiến lược phát triển nhà ở. Từ chỗ chủ yếu tập trung vào nhà ở để bán, thành phố đang từng bước chuyển đổi tư duy, xem nhà ở cho thuê là một phân khúc chiến lược, lâu dài. TP Hà Nội cũng nghiên cứu các cơ chế phù hợp nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở bền vững phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Việc triển khai 3 dự án nêu trên cho thấy TP Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong phát triển nhà ở cho thuê. Thành phố đã nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương này thông qua việc ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, đồng thời khẩn trương triển khai các dự án cụ thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: NHẬT BẮC

Sự chuyển dịch từ việc xây dựng nhà ở để bán sang phát triển đồng thời cả nhà ở để bán lẫn cho thuê sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở cho người dân. Việc này còn góp phần hình thành thị trường bất động sản cân bằng và bền vững hơn ở TP Hà Nội.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp TP Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở cho thuê là việc áp dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù. Theo Luật Thủ đô năm 2026 cùng các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Hà Nội, thành phố được trao nhiều quyền chủ động hơn trong quá trình đầu tư xây dựng. Trong đó, nổi bật là việc thành phố được tách khâu giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đơn giản hóa thủ tục đầu tư và rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dự án.

Nhờ những cơ chế này, các dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội đã được triển khai nhanh hơn trước đây, tạo tiền đề để đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở trong những năm tới. Không chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách, thành phố còn hướng tới mục tiêu huy động mạnh mẽ khu vực tư nhân tham gia đầu tư. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách phù hợp nhằm bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp, tạo động lực để nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển nhà ở cho thuê một cách lâu dài và hiệu quả.

Với sự hỗ trợ từ các cơ chế đặc thù, với quyết tâm của chính quyền thành phố cùng sự tham gia ngày càng tích cực của doanh nghiệp, Hà Nội đang mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực nhà ở. Điều đó giúp gia tăng cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định, phù hợp khả năng tài chính của người dân, góp phần xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Tại lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê hôm 22-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp. Các dự án này sẽ góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá; xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp xu thế.



