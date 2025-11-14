Thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 13-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Lý Thư Lỗi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - nhân dịp ông thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 20 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc; quyết tâm cùng Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào giai đoạn mới, ngày càng toàn diện, sâu sắc và bền vững. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tập trung củng cố các nền tảng quan trọng của quan hệ song phương, không ngừng củng cố tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược giữa hai nước; phát huy vai trò đặc biệt của hợp tác kênh Đảng và nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác trên các kênh, các cấp…

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Lý Thư Lỗi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Ông Lý Thư Lỗi tán thành những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm về thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước. Ông khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam triển khai tốt thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp và hội đàm với ông Lý Thư Lỗi.