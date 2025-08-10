Thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm

M.Chiến - L.Thúy

Ngày 9-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chuyến công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Buổi sáng, Thủ tướng thị sát công trường xây dựng cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32C, nối 2 xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân. Công trình dài 383 m, đường dẫn mỗi bên hơn 110 m, tổng vốn đầu tư hơn 635 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng khẩn cấp, sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính, đạt hơn 75% khối lượng. Chủ đầu tư và đơn vị thi công phấn đấu hợp long cầu vào ngày 28-8, hoàn thành vào cuối tháng 9 và thông xe vào đầu tháng 10-2025.

Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 12 và các lực lượng đã làm xuyên Tết, rút ngắn thời gian thi công 3 tháng, tiết kiệm chi phí so với dự toán; đề nghị các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đơn vị thi công thể hiện quyết tâm hoàn thành tiến độ thi công cầu Phong Châu. Ảnh: NHẬT BẮC

Dịp này, Thủ tướng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh đang vận hành cầu phao tạm, bảo đảm giao thông kể từ khi cầu cũ bị sập.

Cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ). Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án, phấn đấu hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm.

Sau đó, Thủ tướng khảo sát hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Phú Thọ. Tuyến đường sắt này dài 419 km, vốn hơn 203.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công tháng 12-2025 và hoàn thành chậm nhất năm 2030. Đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99 km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621 ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời, tái định cư phục vụ dự án.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, khởi công ngày 19-8; đồng thời phối hợp quy hoạch ga, khu logistics, cảng cạn, đô thị và các tuyến giao thông kết nối để tối ưu hiệu quả khai thác.

Cũng trong sáng 9-8, Thủ tướng kiểm tra dự án đường dây tải điện 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn hơn 7.410 tỉ đồng, dài 229,5 km, qua 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, 468 vị trí móng cột. Đến nay, đã hoàn thành 100% móng cột, lắp dựng 306 cột, kéo dây tại 22 khoảng néo.

Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc của các lực lượng và yêu cầu hoàn thành toàn tuyến vào ngày 19-8 để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất thủy điện khu vực Tây Bắc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo