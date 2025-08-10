Thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm

Buổi sáng, Thủ tướng thị sát công trường xây dựng cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32C, nối 2 xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân. Công trình dài 383 m, đường dẫn mỗi bên hơn 110 m, tổng vốn đầu tư hơn 635 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, triển khai từ cuối năm 2024 theo lệnh xây dựng khẩn cấp, sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục chính, đạt hơn 75% khối lượng. Chủ đầu tư và đơn vị thi công phấn đấu hợp long cầu vào ngày 28-8, hoàn thành vào cuối tháng 9 và thông xe vào đầu tháng 10-2025.

Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 12 và các lực lượng đã làm xuyên Tết, rút ngắn thời gian thi công 3 tháng, tiết kiệm chi phí so với dự toán; đề nghị các đơn vị nỗ lực hợp long cầu, hoàn thành thông xe đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đơn vị thi công thể hiện quyết tâm hoàn thành tiến độ thi công cầu Phong Châu. Ảnh: NHẬT BẮC

Dịp này, Thủ tướng thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh đang vận hành cầu phao tạm, bảo đảm giao thông kể từ khi cầu cũ bị sập.

Cùng ngày, Thủ tướng khảo sát, nghe báo cáo về đề xuất của tỉnh Phú Thọ liên quan việc xây dựng tuyến đường dài 54 km nối phường Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ cũ). Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Xây dựng xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; phối hợp với tỉnh Phú Thọ lập dự án, phấn đấu hoàn thành các thủ tục trong vòng 1 năm.

Sau đó, Thủ tướng khảo sát hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Phú Thọ. Tuyến đường sắt này dài 419 km, vốn hơn 203.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công tháng 12-2025 và hoàn thành chậm nhất năm 2030. Đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99 km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621 ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời, tái định cư phục vụ dự án.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Phú Thọ tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, khởi công ngày 19-8; đồng thời phối hợp quy hoạch ga, khu logistics, cảng cạn, đô thị và các tuyến giao thông kết nối để tối ưu hiệu quả khai thác.

Cũng trong sáng 9-8, Thủ tướng kiểm tra dự án đường dây tải điện 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn hơn 7.410 tỉ đồng, dài 229,5 km, qua 31 xã thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, 468 vị trí móng cột. Đến nay, đã hoàn thành 100% móng cột, lắp dựng 306 cột, kéo dây tại 22 khoảng néo.

Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc của các lực lượng và yêu cầu hoàn thành toàn tuyến vào ngày 19-8 để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, giải tỏa công suất thủy điện khu vực Tây Bắc.