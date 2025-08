Thực hành cơ động lực lượng, vũ khí chuẩn bị diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Theo TTXVN, từ tối 3-8 đến rạng sáng 4-8, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức huấn luyện thực hành lái xe cơ động lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật thực hiện tổng hợp luyện các lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, với sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Các lực lượng cơ động về tập luyện trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Tiền Phong

Tham dự buổi huấn luyện có Đại tá Phạm Hồng Thái, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Bộ Công an.

Tham gia huấn luyện có cán bộ, chỉ huy, khối xe pháo quân sự, xe phục vụ của Bộ Quốc phòng và khối xe đặc chủng của Bộ Công an; lái xe và phương tiện phục vụ các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (gọi tắt là nhiệm vụ A80).

Nội dung huấn luyện lần này nhằm khảo sát đường cơ động, thống nhất công tác chỉ huy, hiệp đồng bảo đảm kỹ thuật xe - máy, tăng thiết giáp, công tác vận tải cho các đơn vị hành quân từ vị trí đóng quân đến vị trí triển khai tổng hợp luyện… Bên cạnh đó, tổ chức trinh sát đường cho lực lượng lái xe, kíp xe khối xe pháo quân sự của Bộ Quốc phòng; khối xe đặc chủng của Bộ Công an; lái xe chở lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của các khối đi, khối đứng và khối kỵ binh.

Thực hiện kế hoạch của Ban tổ chức, các lực lượng tập trung huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 và các địa điểm đã tổ chức huấn luyện thực hành lái xe cơ động lực lượng, phương tiện trên 4 cung đường chính theo các khối, trên từng tuyến đường huấn luyện đã xác định về Quảng trường Ba Đình để tiến hành hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Nhằm chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ huấn luyện thực hành cơ động, cũng như đảm bảo kỹ thuật cho các khối xe pháo về tập trung luyện tập, cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an về thời gian, cung đường đoàn đi qua ở từng chốt, trạm điều chỉnh giao thông bảo đảm an toàn. Đến 3 giờ ngày 4-8, nhiệm vụ huấn luyện thực hành cơ động của các lực lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phát biểu chỉ đạo tại Sở chỉ huy điều hành cơ động, Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm ghi nhận, biểu dương các lực lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cơ động lực lượng. Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải đánh giá trong quá trình huấn luyện lái xe thực hành cơ động, các cơ quan, đơn vị triển khai cụ thể, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, an toàn về tổ chức, phương pháp cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai lực lượng bảo đảm kỹ thuật đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm quy định, kỷ luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm lưu ý, sau buổi huấn luyện, chỉ huy, lái xe nắm chắc thứ tự đội hình, cự ly, tốc độ, thời gian cơ động; vị trí triển khai các tổ bảo đảm kỹ thuật; vị trí tập kết lực lượng, vũ khí, trang bị kỹ thuật trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội, các quy định của Tiểu ban diễu binh, diễu hành và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.